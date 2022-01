Il nuovo Zidane attira le grandi: club azzurri per il suo futuro

Un talento della nostra Serie A ha la nomea di nuovo Zidane e dovrà dimostrarlo ancora nel girone di ritorno. Il suo club punta moltissimo sul trequartista ma un’offerta giusta potrebbe portare al trasferimento in questi ultimi giorni del mercato.

L’intuizione, il talento e il modo di muovere le gambe in velocità sono una garanzia, ma in Italia la nomea di “nuovo Zidane” sembrava più un soprannome utilizzato per far parlare gratuitamente. L’ironia però è stata ben presto accantonata dopo averlo visto bene in campo, il paragone comincia già a prendere una forma maggiore.

Il fantasista vuole diventare il nuovo Zidane del calcio mondiale, l’ex campione della Juventus era probabilmente il miglior palleggiatore della sua generazione. Il francese era un talento dai grandi colpi, nella finale mondiale del 1998 contro il Brasile segnò due gol di testa. E proprio… con un colpo di testa diede all’Italia la consapevolezza di diventare campione del mondo: senza la capocciata a Materazzi forse la finale del 2006 finiva in altro modo.

I lati più vulcanici del carattere di Zizou vanno messi da parte, l’empolese Bajrami guarda spesso i colpi con il pallone su Youtube cercando di ripeterli. Colpi che spesso riescono per attrarre sempre più pretendenti.

La concorrenza che fortifica, assist e gol in aumento

Bajrami nell’Empoli è l’elemento con maggior qualità ai piedi e quando entra in campo lo spettacolo è spesso assicurato. I suoi colpi di genio sono abbinati a tanta quantità, il trequartista quando si avvicina in area è spesso concreto.

Il centrocampista classe 1999 piace sempre più, due club potrebbero continuare a fargli vestire una maglia azzurra. Il Napoli ha un filo diretto con l’Empoli, la squadra toscana ha sempre preferito cedere i suoi talenti al club di De Laurentiis. Bajrami non sarebbe un’eccezione, l’offerta giusta sbloccherebbe l’affare e il Napoli potrebbe investire dai dieci ai quindici milioni per lui.

La Lazio spera di inserirsi nell’affare, il club capitolino punta su un prestito con diritto di riscatto. Maurizio Sarri ne è incuriosito, lo designerebbe addirittura come l’erede di Luis Alberto in mezzo al campo. L’opzione Fiorentina lo stuzzica, Italiano lo farebbe giocare vicino alla porta ma laterale un po’ come sta facendo con Saponara. Situazione complicata, i viola hanno il mercato bloccato ora dalle vicende legate a Vlahovic.

Bajrami resta umile e rimane concentrato al momento sull’Empoli. Il mito Zidane, il maestro Andrezzoli e la missione salvezza con i toscani sono i tre comandamenti da osservare al momento.