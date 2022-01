Arturo Vidal, non solo la Panda: auto pazzesca per il calciatore dell’Inter

La passione per le auto di Arturo Vidal è risaputa: nel suo garage non solo Ferrari e Panda, c’è spazio anche per un’auto incredibile.

Borgward Isabella, la passione segreta di Arturo Vidal. Non si tratta di una sua nuova fiamma. Il centrocampista cileno dell’Inter continua a essere felicemente sposato. Ma c’è un’altra passione che non nasconde minimamente: quella per le automobili, e anche delle più particolari. Perché alla lunga Ferrari, Porsche, Lamborghini e Mercedes possono venire a noia.

Tutti ormai siamo a conoscenza del suo amore sconfinato per la Fiat Panda che si è fatto recapitare nella seconda metà del 2021. Una vecchissima utilitaria rimessa a nuovo e che ormai l’accompagna da diversi mesi anche agli allenamenti, rendendolo uno dei calciatori più originali della nostra Serie A.

Ma il classico ‘pandino’ è stato solo l’ultimo dei grandi sfizi che un amatore di motori come il cileno si è voluto togliere. Scorrendo il suo account Instagram possiamo infatti notare quante auto abbia guidato negli ultimi anni, compresa una piccolissima Mini degli anni Sessanta. La vettura più particolare in assoluto è però proprio l’Isabella, un’auto cult dalla storia davvero particolare.

Borgward Isabella, l’auto più strana di Vidal

Non sappiamo se la Isabella sia stata o sia ancora di proprietà dell’ex centrocampista di Bayern e Barcellona. Una cosa però è certa: il cileno non ha potuto resistere alla tentazione di farsi fotografare accanto a un’auto entrata di diritto nella leggenda della storia dei motori.

Modello prodotto dal 1954 al 1962 dalla casa automobilistica di Brema Borgward GmbH, venne realizzato per raggiungere un pubblico ampio, amante delle vetture sportive ma risoluto a non rinunciare alla comodità. Immessa sul mercato in versione station wagon e cabriolet, con diversi motori più o meno potenti, venne mantenuta sul mercato per un certo periodo anche dopo la bancarotta della Borgward nel 1961.

Al di là del tracollo finanziario per l’azienda, l’Isabella fu una vettura di grande successo, capace di regalare ai vertici della Borgward i maggiori introiti di sempre. Iniezioni di denaro che non bastarono a cambiare la storia di una società storica, rimasta nel cuore solo dei veri amatori. Come Vidal, che di auto rare e da collezione è un grandissimo appassionato, e che non ha mai perso occasione per condividere questa passione con i fan.