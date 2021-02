Icardi, quel gesto che scatena la bufera: polemica riaccesa con l’Inter

Mauro Icardi si è reso protagonista di un gesto decisamente inatteso dopo la semifinale di Coppa Italia tra Juve ed Inter

Mauro Icardi protagonista indiretto di Juventus-Inter 0-0, come recita lo score della semifinale di ritorno di Coppa Italia, una partita che ha visto la squadra di Conte, meglio nel primo tempo, in particolare, con un’occasione mancata da Lautaro Martinez.

A tenere banco, sono il dito medio dello stesso Conte alla dirigenza juventina, nel finale del primo tempo, e le parole a fine partita, a lui indirizzate, da parte di Agnelli. A questa polemica si è aggiunto anche Mauro Icardi, ex Inter, oggi in forza al PSG, che ha messo qualche like di troppo, alle foto di festa dei bianconeri.

Il “cuore” alla foto di Cristiano Ronaldo, così come a quelle degli account ufficiali della Juventus, e di altri giocatori bianconeri come Bonucci, probabilmente non sono un attacco all’Inter, non sono un modo per far polemica. Ovviamente, è lecito da parte di Icardi mettere like, però l’ex capitano dell’Inter, nonostante abbia detto addio ai nerazzurri in malo modo, con questo atteggiamento non fa altro che inasprire una situazione mai sopita.

Icardi, possibile futuro alla Juventus?

Mauro Icardi ha sempre fatto gola alla Juventus, sia perché la strategia bianconera è stata quella di “rubare” i gioielli alle squadre avversarie (Pjanic, Higuain), sia perché uno smacco all’Inter fa sempre piacere dalle parti della Continassa.

Con l’arrivo di Pochettino a Parigi, Icardi ha ritrovato più spazio, mancante con Tuchel. In sei presenze, col nuovo allenatore, ha segnato già 3 gol, e la sua avventura al PSG se così dovesse continuare, si protrarrà anche il prossimo anno.

Pochettino però, vorrebbe un altro centravanti nella prossima stagione, su tutti Kane, avuto al Tottenham, ed Aguero del City. Ecco, quindi, che per Icardi andrebbero a chiudersi le porte; a quel punto, con Wanda Nara come agente, un ritorno in Italia potrebbe essere un approdo felice per l’attaccante, magari proprio alla Juventus.