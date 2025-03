Tudor lo fa fuori dalla formazione titolare: colpo di scena alla Juve

Igor Tudor stravolge subito la formazione della Juventus: il tecnico croato fa fuori un giocatore dai titolari, colpo di scena in casa bianconera

La Juventus ha deciso di voltare pagina questo weekend e dare subito il via alla rivoluzione che aveva in mente in estate. I bianconeri hanno scelto di esonerare Thiago Motta prima della sfida contro il Genoa, affidando la panchina ad Igor Tudor.

Il tecnico croato ha accettato la proposta della proprietà di fare da traghettatore almeno fino al Mondiale per club, per poi sedersi attorno ad un tavolo e trattare la sua possibile permanenza. Come riportato da Fabrizio Romano, oltre all’opzione di rinnovo fino al 2026, nel contratto la Juventus ha inserito anche una clausola che le permetterà di rescinderlo in maniera unilaterale entro il 30 luglio qualora volesse puntare su un altro tecnico.

Ciò conferma la volontà della Juventus di scegliere con calma quella che sarà la futura guida tecnica della squadra e da parte sua Tudor farà di tutto per guadagnarsi la riconferma e guidare il club per il qualche ha giocato quando era giocatore. Il tecnico croato è atteso dal difficile compito di ricompattare lo spogliatoio e rivalorizzare alcuni elementi della rosa che con Thiago Motta aveva perso del tutto l’entusiasmo.

Uno di questi è certamente Dusan Vlahovic che, dopo essere tornato al gol con la Serbia, spera di ritrovare la rete anche in maglia bianconera. Tudor è sempre stato un grande estimatore di Vlahovic e questo non è positivo per Kolo Muani che ora rischia grosso.

Juventus, Tudor punta Vlahovic: Kolo Muani fatto fuori

Lunedì è iniziato il regno di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato ha diretto il primo allenamento in vista della sfida di sabato prossimo contro il Genoa che segnerà il suo esordio all’Allianz Stadium da allenatore della prima squadra. Una partita dove si dovrebbe rivedere titolare Dusan Vlahovic che è un giocatore che gode della stima di Tudor che ha sempre straveduto per lui.

L’attaccante serbo verrà di nuovo messo al centro dl progetto bianconero da Tudor e ciò non è una buona notizia per Kolo Muani che rischia di finire ai margini della squadra. Il giocatore francese è in prestito secco dal Paris Saint-Germain ed anche questo potrebbe spingere Tudor a voler puntare su Vlahovic anziché su lui, provando a bloccare la sua partenza di cui tanto si sta parlando nelle ultime settimane.

Con Motta in panchina, l’addio di Vlahovic era ormai certo, mentre con Tudor le cose potrebbero cambiare. Inoltre, qualora l’attaccante dovesse fare bene, per la Juventus sarebbe positivo anche dal punto di vista del mercato poiché potrebbero arrivare eccome offerte in estate.

Kolo Muani, però, non vuole certo starsene a guardare e farà di tutto per provare a convincere Tudor a puntare su di lui, facendogli capire di poter dare lo stesso contributo di Vlahovic. In questi ultimi due mesi della stagione, tanto il francese quanto il serbo dovranno dare il massimo in quanto c’è in gioco il futuro in bianconero di entrambi.