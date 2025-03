Pronto il colpo dell’estate: il bomber passa dall’Inter al Milan

Il Milan è pronto a regalarsi un bomber per la prossima sessione estiva di calciomercato: occhio allo scippo ai nerazzurri

La tanto attesa rivoluzione in casa rossonera è solo questione di tempo. I vertici di casa Milan, dopo una serie di errori strategici soprattutto in sede di mercato, devono ora valutare come raddrizzare un progetto che – numeri alla mano – sta colando a picco.

Il Milan è fuori dalla Champions League – ci ha pensato il Feyenoord, poi eliminato dall’Inter – e rischia seriamente di non rientrare tra le prime quattro in campionato. Lo Scudetto non è mai stata una possibilità concreta per gli uomini di Sergio Conceicao che – prima dell’allenatore ex Porto – hanno dovuto fare i ‘conti’ con l’opinabile e improponibile gestione Fonseca. Ecco, il problema maggiore di questo Milan – al netto di un’organizzazione sportiva che spesso e volentieri manca – è in panchina.

Lo stesso Conceicao è consapevole che la permanenza oltre il 30 giugno è praticamente impossibile, servirebbe un vero e proprio miracolo: qualificazione alla prossima Champions League – quindi quarto posto – e successo in Coppa Italia. La dirigenza di Via Aldo Rossi programma dunque diversi cambiamenti, specialmente al gruppo rossonero.

In difesa sono stati innumerevoli i rumors di mercato che hanno accompagnato, già dallo scorso gennaio, profili di spicco come Tomori e Pavlovic per un’eventuale partenza. Allo stesso modo si vocifera come possa essere l’attacco il reparto maggiormente ‘ritoccato’ da qui alla stagione 2025/26.

A tal proposito i vertici rossoneri avrebbero posto nel mirino un nome in particolare che, tra le entrate, potrebbe stupire i tifosi del Milan: può salutare una volta per tutte l’Inter e indossare la maglia rossonera.

Sorpresa Milan: addio Inter per i rossoneri

L’acquisto di Santiago Gimenez, lo scorso gennaio, è stato solo il primo passo per costruire un reparto avanzato giovane e di talento, capace di competere e brillare su ogni fronte. Ecco perché la storia – adesso – può ripetersi. E a farne le spese sarebbe l’Inter.

Pare infatti che il Milan stia cominciando a pensare a Sebastiano Esposito per rinforzare l’attacco in vista della riapertura del mercato estivo. Classe 2002 – quindi appena 22enne – il centravanti sta facendo benissimo in prestito all’Empoli. Il club toscano mantiene nei confronti del calciatore un diritto di riscatto fissato ad appena 5 milioni di euro. Così, pare, i toscani potrebbero prelevarlo dall’Inter e poi cederlo subito ai rossoneri: un incastro perfetto nel quale la società toscana punterà a fare cassa.

Nelle 28 presenze accumulate con l’Empoli quest’anno il giovane bomber ha segnato 10 reti mettendo a segno anche 2 assist vincenti. Numeri che potrebbero aver già convinto il Milan a puntare su di lui per la stagione 2025/26.