Affare monumentale tra Juve e Liverpool, colpo da 65 milioni

Juventus e Liverpool pronte a mettere in piedi un affare monumentale: colpo da 65 milioni di euro, cessione ad un passo

Dopo l’affare che ha portato Federico Chiesa nel Merseyside, Juventus e Liverpool hanno intenzione di riallacciare i contatti la prossima estate e mettere in piedi una nuova operazione di mercato.

Come è ormai noto, i bianconeri rivoluzioneranno completamente la loro rosa la prossima estate partendo dalla guida tecnica. Igor Tudor, scelto per rimpiazzare Thiago Motta nell’immediato, non è sicuro di restare a Torino anche il prossimo anno e restano caldi per la panchina i nomi di Roberto Mancini, Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. In questo clima di incertezza, il futuro di molti giocatori appare ad oggi più in bilico che mai ed è certo che in estate alcuni lasceranno Torino.

Uno dei maggiori indiziati a togliersi la maglia bianconera è Andrea Cambiaso che già a gennaio è stato ad un passo dal dire addio alla Juventus. Tuttavia, considerato il momento che stava vivendo il club bianconero, il terzino è rimasto a Torino, rimandando ogni discorso all’estate.

Un’estate che vedrà Cambiaso di nuovo protagonista del mercato bianconero. Il giocatore classe 2000 resta infatti un obiettivo del Manchester City, ma secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, anche il Liverpool si è inserito nella corsa.

Juventus, non solo City: anche il Liverpool vuole Cambiaso

Il futuro di Andrea Cambiaso alla Juventus è in forte dubbio ed il terzino sinistro ad oggi appare destinato a lasciare i bianconeri. Come raccontato negli ultimi mesi, su Cambiaso era e resta forte l’interesse del Manchester City, ma stando a quanto riferito da Niccolò Ceccarini ci sarebbe ora anche il Liverpool sulle sue tracce.

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il noto esperto di mercato fa sapere come i Reds siano molto interessati al giocatore, valutato circa 65 milioni di euro dalla Juventus. Cambiaso non è più considerato incedibile da parte del club bianconero che, però, vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua possibile cessione in modo da poter investire subito sul mercato sul suo sostituto.

Oltre al Liverpool, Ceccarini ha svelato pure come anche l’Arsenal stia inseguendo Cambiaso, mentre in Germania il Bayern Monaco sta osservando l’evolversi della situazione. Insomma, su Cambiaso ci sono gli occhi di tanti top club ed in estate è prevista baruffa per il difensore, destinato a dire addio alla Vecchia Signora.