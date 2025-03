Nuova panchina per Thiago Motta, è pronto a ripartire dalla Serie A in estate

Thiago Motta trova subito squadra dopo essere stato esonerato dalla Juventus: il tecnico riparte ancora dalla Serie A

In attesa dell’ufficialità che appare ormai imminente, possiamo già dare per scontato l’esonero di Thiago Motta da parte della Juventus che ha deciso di separarsi dal suo attuale tecnico senza aspettare la fine della stagione.

Nonostante il triennale firmato la scorsa estate, tutti i progetti che i bianconeri pensavano di poter costruire con Thiago Motta si sono sciolti come neve al sole con il passare dei mesi. La Juventus si è del tutto sfaldata, sono arrivate le cocenti eliminazioni prima dalla Champions League e poi dalla Coppa Italia ed infine le due pesanti batoste contro Atalanta e Fiorentina che sono state le gocce che hanno fatto traboccare il vaso.

La dirigenza ritiene obbligatorio prendere parte alla prossima Champions League e per questo non ha voluto più aspettare, decidendo di esonerare subito Motta e lasciar spazio ad Igor Tudor che sarà chiamato nei prossimi quattro mesi all’impresa. Il tecnico croato dovrà essere bravo a rimettere in piedi uno spogliatoio in subbuglio e, qualora riuscisse a raggiungere il quarto posto, potrebbe anche restare alla guida della Juventus il prossimo anno.

E Thiago Motta? Anche il tecnico italo-brasiliano il prossimo anno dovrebbe subito trovare squadre in Serie A ed uno dei club che potrebbe decidere di puntare su di lui è la Roma.

Thiago Motta trova subito panchina: può finire alla Roma

Le cose alla Juventus non hanno funzionato per Thiago Motta che resta comunque un allenatore molto valido, tenendo conto di quanto fatto a vedere a Bologna lo scorso anno. Per questo motivo, l’allenatore italo-brasiliano non dovrebbe avere problemi a trovare subito una nuova panchina nel nostro campionato.

Nelle ultime ore, infatti, è avanzata anche la sua candidatura per la panchina della Roma che ha Gasperini come primo obiettivo per la prossima stagione. Tuttavia, il tecnico piemontese non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e non si sa se lascerà o meno l’Atalanta. I giallorossi stanno sfogliando la margherita in vista del prossimo anno e con un Motta ora a piede libero la tentazione è forte.

Come detto, a Bologna Motta ha fatto grandi cose e la Roma potrebbe anche decidere di virare su di lui per dare vita ad un nuovo ed ambizioso progetto. Difficile, invece, possa puntare su di lui il Milan che sembra sempre più orientato a riportare Massimiliano Allegri sulla proprio panchina per sostituire Sergio Conçeiçao.