Torna in Serie A ma rifiuta la Juve: sarà un nuovo calciatore del Napoli!

Un clamoroso colpo di scena che riguarda, da vicino, Juventus e Napoli in sede di mercato: il grande ex è pronto a firmare con gli azzurri

Lo Scudetto è lì, ad un passo, nonostante il vantaggio dell’Inter rischi di risultare più consistente del previsto. Il Napoli di Antonio Conte si prepara al ritorno in campo, dopo la sosta, per una sfida cruciale contro il Milan.

Uno spartiacque necessario per capire il momento degli azzurri che ultimamente hanno mostrato troppi alti e bassi rispetto all’Inter, risultata più continua in questo lungo rush finale. Indipendentemente da come si chiuderà l’attuale stagione, il Napoli è pronto a vivere un ruolo da protagonista durante la prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente per gli uomini mercato del club di De Laurentiis che, a questo punto della stagione, stanno già programmando le prossime mosse.

Gli azzurri hanno, in primis, bisogno di un nuovo attaccante. Se n’era parlato già lo scorso gennaio ma adesso c’è un nome che sta prendendo quota e che è stato avvicinato anche dalla dirigenza bianconera. Cristiano Giuntoli rischia, dunque, di rimanere a mani vuote: può avvicinarsi al Napoli al termine della stagione.

Niente Juve: lo prende subito il Napoli

Occhio all’attacco, il focus degli azzurri sarà proprio lì. Romelo Lukaku, in ottica futura, non può bastare: con il ritorno in Champions League del Napoli servirà un nuovo bomber che tra presente e futuro possa guidare il reparto avanzato di Antonio Conte.

Si parla di Joshua Zirkzee, attaccante olandese che nel suo primo (e forse unico) anno al Manchester United non sta brillando. La scarsa continuità in campo agli ordini di Amorim e i pessimi risultati ottenuti fino a questo momento dai ‘Red Devils’ possono portare al divorzio a fine stagione. La Juventus segue Zirkzee da tempo, ritenendolo un potenziale rinforzo soprattutto in caso di addio – ormai assai probabile – di Dusan Vlahovic.

Il Napoli, però, potrebbe anticipare i bianconeri e farsi avanti per Zirkzee, che conosce bene il calcio italiano e non avrebbe problemi a integrarsi: il bomber viene valutato dal club inglese non meno di 40 milioni di euro. Il 23enne di Schiedam, sotto contratto fino al 30 giugno 2029, ha collezionato 44 presenze tra campionato e coppe con il Manchester United con 6 reti e 2 assist vincenti. Ci sarà da attendere, quindi, prima del concreto assalto ma la dirigenza partenopea è pronta a riportare Zirkzee in Serie A.