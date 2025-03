Sciolti gli ultimi dubbi: Allegri torna in Serie A, arriva l’annuncio

Il futuro di Massimiliano Allegri sarà in Serie A: sciolti gli ultimi dubbi, l’annuncio arriva in diretta e lascia di stucco tifosi

Dopo essersi preso un anno di riposo dopo il triennio passato alla Juventus dove è riuscito a conquistare solo la Coppa Italia, per Massimiliano Allegri è ormai prossimo il rientro in panchina.

Nel corso di questa stagione, anche in queste ultime settimane, il nome del tecnico toscano è stato accostato a tantissime squadre sia italiane che all’estero. In molte occasioni, Allegri è stato accostato spesso e volentieri prima al Manchester United prima che i Red Devils decidessero di affidarsi ad Amorim e poi al Milan come possibile sostituto di Fonseca. Tuttavia, il tecnico toscano non è mai stato contattato ufficialmente se non da squadre dell’Arabia Saudita, rispedendo al mittente ogni offerta.

Allegri sa di poter dire ancora la sua nel calcio che conta ed il prossimo anno quasi sicuramente lo rivedremo su una panchina del nostro campionato. La squadra più vicina al tecnico livornese negli ultimi giorni è stata proprio il Milan che a fine anno non confermerà Sergio Conçeiçao, ma tutto potrebbe ancora accadere da qui a fine stagione.

L’unica cosa certa è che Allegri allenerà in Serie A e a sciogliere gli ultimi dubbi sul futuro del tecnico toscano è stato il noto influencer ed opinionista Damiano Er Faina che ha stupito tutti.

Ci siamo, torna Allegri: arriva l’annuncio di Er Faina

Il ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A è cosa ormai fatta. Il tecnico toscano farà sicuramente il suo ritorno in panchina e resta solo da decidere quello che sarà il suo prossimo club, con il Milan dato per favorito. Ad annunciarlo è stato Damiano Er Faina, noto influencer ed opinionista che a Controcalciotv ha stupito i tifosi affermando con sicurezza come rivedremo Allegri nella stagione 2025-2026.

Er Faina, visti anche i risultati di Thiago Motta alla guida della Juventus, è rimasto uno dei forti sostenitori di Allegri ed ha fatto sapere come il tecnico toscano al primo anno di Juve fece benissimo, vincendo il campionato e portando i bianconeri in finale di Champions League, cosa non riuscita ad Antonio Conte.

Il noto opinionista ed influencer ha esaltato ancora una volta il tecnico bianconero e non sta più nella pelle per il suo ritorno in Serie A che – a suo modo di vedere – sarà un ritorno vincente. L’annuncio ha sorpreso i tifosi, soprattutto perché in molti ritengono il gioco di Allegri superato e per questo motivo sul tecnico toscano ci sono forti dubbi. Tuttavia, qualora Allegri riuscisse davvero ad imporsi, per opinionisti come Er Faina e tanti altri sarebbe di certo una grande vittoria visto che da mesi chiedono un suo ritorno in A.