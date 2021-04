Juventus, Danilo ora è una certezza: come è diventato top

L’anno scorso fu tra i giocatori con il peggior rendimento in bianconero. Con Sarri Danilo fu protagonista di numerose prove incolori e i tifosi della Juventus chiedevano la sua ‘testa’. Dopo pochi mesi la storia è completamente cambiata.

Danilo Luiz si è preso la Juventus. L’esterno brasiliano è tra le rivelazioni di questa stagione bianconera: tra i molti alti e bassi della squadra di Pirlo il laterale ex Real Madrid e Manchester City si è imposto come uno dei calciatori più affidabili a disposizione del mister.

La sua avventura a Torino non era iniziata di certo sotto i migliori auspici: pesava il fatto che arrivò nello scambio con Cancelo, che dopo appena un anno in bianconero è stato usato (principalmente per ragioni di bilancio) come pedina di scambio per arrivare al brasiliano. Il portoghese con Allegri non si rivelò irreprensibile sotto l’aspetto difensivo, ma ogni discesa sulla destra rappresentava un pericolo per gli avversari.

Leggi anche–> Juventus, arriva la sanzione ma non per Ronaldo

I tifosi della Juve vedevano in Cancelo il prototipo del terzino moderno, ma Paratici optò per lo scambio con Danilo. Eppure il brasiliano si era presentato alla grande in bianconero: prima presenza contro il Napoli alla seconda giornata del campionato scorso, quando subentrando a De Sciglio andò in gol dopo appena 20 secondi. Uno dei pochi lampi della sua prima stagione a Torino, caratterizzata da prestazioni insufficienti e un rendimento fin troppo deludente.

Juventus, Danilo è l’uomo dai 4 ruoli

Danilo e quel messaggio della Juve: ecco come è stato premiato – FOTO – https://t.co/xhOmDM7UcQ pic.twitter.com/UheFMBqsHD — JuventusNews24.com (@junews24com) April 12, 2021

La storia è completamente cambiata in questa stagione. Sin dalle prime battute si è visto subito un Danilo diverso rispetto allo scorso anno: attento, concentrato, pericoloso in avanti così come diligente dietro. Il brasiliano è senza dubbio una delle sorprese di un’annata pur negativa per i campioni d’Italia, che spesso in situazioni di emergenza hanno potuto fare affidamento sul loro numero 13.

Terzino destro (ruolo naturale), ma anche sinistro quando è mancato Alex Sandro, difensore centrale per sostituire Chiellini o Bonucci, centrocampista all’occorrenza. Danilo si è fatto in quattro in questa stagione, dimostrandosi sempre tra i migliori nelle sue ventotto presenze complessive in Serie A. Domenica contro il Genoa l’ennesima gara da protagonista, con l’assist decisivo (il quarto in campionato) per McKennie che è valso il 3-1 bianconero.

In pochi mesi Danilo è diventato imprescindibile per Pirlo, che come il prezzemolo lo usa dove può e dove c’è maggiore necessità. E anche i tifosi, dopo lo scetticismo generale del primo anno, sembrano essersi ricreduti.