Maglia Ronaldo, arriva la sanzione: ma la Juve non punisce lui

Pochi secondi dopo il triplice fischio dell’arbitro nell’ultimo Juventus-Genoa Ronaldo si toglie la maglia e la getta a qualche metro di distanza da lui. Si alza subito un polverone, ma la verità viene presto fuori: l’ha tirata a un raccattapalle. Ora l’incredibile sanzione dei bianconeri.

Si era alzato un vero e proprio polverone attorno a Cristiano Ronaldo, domenica scorsa al termine di Juventus-Genoa. Il portoghese, insofferente per gran parte del match, visibilmente contrariato se ne è tornato negli spogliatoi dell’Allianz, non prima però di aver compiuto un gesto che ha fatto parlare, e molto, nelle ore successive. Il fenomeno portoghese si toglie la maglia da gioco e la lancia a terra nei pressi della porta difesa fino a pochi secondi prima da Perin. In molti gridano allo scandalo, in tanti sui social condannano Ronaldo per il ‘reato‘ appena compiuto.

Io mi immagino i vertici bianconeri in riunione a scervellarsi su come fare passare la minchiata della maglia donata dal grande campione al ragazzino. Idea: diciamo che da noi è vietato, ergo sanzioniamo il tredicenne e salviamo la faccia.

Geniali.#Juventus #Ronaldo #13aprile — Roberto Pietra (@ticoti70) April 13, 2021

La verità (o presunta tale) si palesa poche ore dopo, quando vari testimoni affermano come il portoghese abbia lanciato la t shirt a terra non in un momento di stizza, ma per regalarla a un bambino raccattapalle poco distante. Un ragazzino certamente fortunato a riportare a casa la maglia del suo idolo, ma sicuramente inconsapevole di tutto il caos che sarebbe scaturito dalla sua innocente richiesta.

Caso maglia Ronaldo: la Juve punisce il raccattapalle

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de La Repubblica i bianconeri non prenderanno nessun provvedimento contro Cristiano Ronaldo, ma “sembra che la Juventus possa ‘sanzionare’ proprio il raccattapalle, che non avrebbe rispettato il regolamento interno della società”.

Regole interne che, evidentemente, vietano ai raccattapalle a bordocampo di chiedere la maglia ai giocatori al termine del match, comprensibilmente per il rispetto delle regole anti Covid. Una mossa questa della Juve che sicuramente spaccherà l’opinione pubblica in due, in tanti sui social infatti si chiedono se sia davvero necessario sanzionare un ragazzino di nemmeno 13 anni che ha voluto chiedere la maglia a uno dei giocatori più forti della storia.

Un provvedimento questo dei bianconeri che rischia di rivelarsi un clamoroso autogol agli occhi dei tifosi della Vecchia Signora, già piuttosto infastiditi dalle prestazioni della squadra.