Serie A, la classifica che “condanna” le big: fra le peggiori

La Serie A è nettamente indietro in Europa sul discorso giovani, e la classifica dei 20 club che li impiegano di più contempla solo due italiane.

Giovani e calcio, un discorso che torna d’attualità sempre, ma che non sembra mai legare i club della Serie A all’impiego dei talenti italiani. Nell’anno in cui hanno grande risonanza i nervosismi di Ibrahimovic e Ronaldo, e il cui l’Inter ha trovato in Barella e Bastoni le chiavi del successo, sono pochi i club che pensano alla linea verde. Lo testimonia una particolare classifica del CIES, che vede la Serie A nettamente indietro rispetto agli altri club d’Europa nei minuti concessi agli Under 21.

Nella top 20 ci sono infatti solo due società, e non sono “big” di un campionato che preferisce ancora affidarsi all’esperienza a discapito dei giovani. A comandare questa graduatoria c’è il Borussia Dortmund, che regala ai suoi Under 21 il 28,5% dei minuti totali giocati in campionato. E le italiane?

La Serie A e la classifica nell’impiego degli Under 21: solo due club nella top 20

Comanda il Borussia Dortmund quindi nella speciale classifica che certifica la scarsa propensione dei club di Serie A nel premiare i giovani. I tedeschi con Haaland, Bellingham, Reyna e gli altri, punta molto sulla linea verde nella formazione titolare. Sul podio due francesi, il Nizza e il Monaco, che da quando ha invertito il trend inizia a trovare risultati convincenti in patria. La top ten indica che la Ligue One è il campionato in cui i giovani trovano più spazio. Al quarto posto c’è infatti il Rennes del talento Camavinga, mentre al sesto si posiziona il Saint-Etienne seguito dal Digione e dal Lille, che comanda la classifica con una batteria incredibile di giovani dal grande talento. Decimo posto per il Lens, mentre in Germania c’è lo Schalke al quinto posto e il Wolverhampton che occupa il nono posto nella top ten.

La Serie A è quindi indietro in questa particolare classifica, che però è un segnale chiaro su quanto in Italia i giovani non riescano a trovare spazio. Al quattordicesimo posto c’è infatti il Verona che concede agli Under 21 poco più dell’11 % dei minuti totali giocati, mentre al sedicesimo posto c’è il Cagliari. Due curiosità. Il Barcellona è undicesimo in graduatoria CIES e riesce a far coincidere la presenza degli Under 21 in campo con la caccia alla Liga, mentre il Psg è al quindicesimo posto ed è candidata ad un clamoroso triplete. Un messaggio ai club di Serie A, praticamente assenti nella classifica Cies.