“Uniche” la docu-serie sul calcio femminile che insegna agli uomini la sportività persa con anni di simulazioni.

Su TimVision è possibile trovare tutte le partite del campionato di Serie A femminile. Inoltre, dal 15 gennaio si può vedere anche il documentario a puntate “Uniche”, che racconta il dietro le quinte, la preparazione e gli allenamenti del calcio giocato dalle donne.

Le donne e il pallone? Uniche

L’anno scorso la Serie A delle signore è stata sospesa a causa del Covid, e il titolo di campionesse d’Italia è andato alla Juventus Women. Quest’anno le zebre bianconere si sono confermate una delle squadre migliori del campionato dominando la classifica a 51 punti. Inseguono Milan e Sassuolo.

L’Empoli Ladies di Lucia Di Guglielmo, una delle protagoniste della docu-serie “Uniche”, è sesto in classifica. La capitana e difensore del team toscano confessa alle telecamere che essere un esempio da seguire per le bambine italiane, la rende assai fiera.

Secondo la Di Guglielmo la differenza l’ha fatta l’ultimo mondiale giocato nel 2019 e vinto poi dagli Stati Uniti. La nazionale italiana femminile è uscita ai quarti contro i Paesi Bassi; ma la coppa è stato un evento che ha dato grande visibilità al loro campionato creando un seguito sempre più crescente di fan e di calciatrici.

Purtroppo però, il calcio femminile è ancora visto come una disciplina dilettantistica. Le ragazze non sono infatti per niente tutelate in caso di infortunio o di gravidanza. Per non restare senza lavoro molte delle atlete studiano, come Lucia che studia Chimica.

✅ Ci siamo! È disponibile da oggi “Uniche”, la docu-serie prodotta da @TIM_vision e #Freeda dedicata al #calciofemminile!

📺 I primi 2️⃣ episodi sono online su #TIMVision! pic.twitter.com/w3SECUcagv — L Football Magazine (@LFootball_) January 15, 2021

«Il gioco femminile è più genuino e vero di quello maschile» spiega Di Guglielmo «Penso che nel campionato degli uomini ci siano atteggiamenti da femminuccia che nel nostro calcio non si vedono». Questo perché tra le calciatrici c’è anche chi ha rinunciato a Miss Italia pur di giocare a pallone. Le simulazioni non sono nel DNA di queste guerriere.

«La grinta che mettiamo in partita è frutto delle lotte che abbiamo dovuto fare per affermarci. Anche per questo non si vedono quelle scenate». Questo e molto altro su “Uniche”, serie firmata Freeda.