Napoli e Cagliari uniti in coro: non toccateci i nostri ex!

Napoli-Cagliari è anche una sfida particolare per alcuni ex. Che con i partenopei hanno avuto sostanzialmente poca fortuna, un altro è arrivato proprio in modalità last minute.

Il match tra Napoli e Cagliari pone davanti anche i curiosi confronti con gli ex. In particolare, ci sono dei calciatori che hanno avuto la fortuna di indossare le due maglie, ma con esiti decisamente alterni. Perché non è stata questione di ambientamento, quanto più che altro di fortuna e di apparenza tecnica.

Sicuramente l’oscar della sfortuna va a Marko Rog, che non è stato né protagonista con il Napoli e nemmeno con il Cagliari.

Il croato era arrivato a Napoli con grandi attese, perché un regista serviva, ma soprattutto un elemento che potesse agire da mezzala e finanche da trequartista. Ruoli dove il Napoli, comunque, aveva delle alternative che si sono spesso imposte senza lasciare spazio al croato.

Che, visti i pochi spazi a disposizione, ha virato su Cagliari. Che lo ha accolto a braccia aperte, entusiasta per le prime prove incoraggianti. Prove durate troppo poco, per l’infortunio della scorsa stagione che è arrivato come una doccia gelata: ko lui, il Cagliari è andato sempre più in basso.

Ripresosi con Leonardo Semplici, il club sardo era ripartito quest’estate con una maglia da titolare per il centrocampista. Altro grave infortunio e addirittura stagione finita prima di incominciare: se andrà bene, lo rivedremo tra sei mesi.

Il bomber e l’ala di scorta

Sicuramente più coinvolgente in campo la storia di Leonardo Pavoletti. Che fece gol nel Genoa e proprio per questo ebbe l’interesse dei partenopei. Arrivato con grandi attese e 18 milioni di euro investiti, ha fatto ben poco al “San Paolo”, giocando praticamente scampoli o poco più. Così, la prima cessione al Cagliari è stata subito decisiva per l’attaccante, che da ex ha cominciato a segnare con buona regolarità.

Sino all’interesse della Nazionale e a una convocazione europea che poteva anche starci, se non fosse per un’instabilità fisica data dai due infortuni gravi del 2019 e 2020, nonché dalla stagione non troppo felice e appena trascorsa.

Pavoletti è attaccante che dà profondità e coraggio, non troppo apprezzato a Napoli, unico punto di speranza offensivo, oltre a Joao Pedro, per il Cagliari.

Per Adam Ounas storia da ex. In Sardegna non è stato nemmeno troppo rimpianto, quattro mesi son bastati per rispedirlo al mittente e virare poi verso Crotone.

Walter Mazzarri, invece, è l’ultimo arrivato nella categoria. Il suo Cagliari ha raccolto un punto in due gare, contro il Napoli non avrà vita facile. Per il tecnico toscano ci sarà molto da lavorare.

Tra gli ex storici ne spiccano due sul versante offensivo. In primis Gianfranco Zola, che fece innamorare il San Paolo come post Maradona e poi concluse la sua carriera in rossoblu. E come dimenticare anche Daniel Fonseca, che dalla Sardegna arrivò a Napoli e fece anche record di gol in Coppa Uefa. Altri elementi si sono alternati e si alterneranno: non è escluso qualche affare a gennaio.