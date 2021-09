Lukaku conferma i suoi standard: “desaparecido” contro la Juventus

Romelu Lukaku non incide contro la Juventus e conferma il suo score negativo contro i bianconeri: il club è una bestia nera per il belga.

Doveva essere la serata della sfida nella sfida. Chiellini contro Big Rom, di nuovo contro. Ma al di là delle scelte tattiche di Allegri, che non ha inserito il capitano nell’undici titolare ma solo negli ultimi dieci minuti di gioco, si potrebbe dire che anche Lukaku non ha partecipato al duello contro la difesa della Juventus.

L’attaccante belga è stato arginato da De Ligt e Bonucci nel migliore dei modi. Le letture dei centrali hanno rasentato la perfezione, tant’è che Romelu è uscito dall’Allianz Stadium con un solo grosso rammarico, arrivato verso la fine de secondo tempo. Per 80 minuti di gioco i bianconeri hanno anticipato le mosse dell’ex centravanti dell’Inter, uscito dalla partita ridimensionato. Ma i precedenti parlano chiaro: Lukaku ha sempre fatto il solletico alla Juventus.

Lukaku, solo un gol alla Juventus

L’attaccante del Chelsea ha collezionato sette presenze in totale contro la Juve. Romelu ha vinto solo in un’occasione contro i bianconeri e risale alla scorsa stagione, quando l’Inter ha battuto 2-0 la squadra allenata allora da Andrea Pirlo. Nessun gol segnato in quella circostanza, ma una buona prestazione. L’unica dei precedenti, poiché Lukaku non è quasi mai riuscito ad impensierire la difesa della Juventus. Ha segnato solo un gol contro il club torinese nel match di Serie A perso dall’Inter nel girone di ritorno della scorsa annata.

Quindi, neanche con la maglia dei Blues riesce a lasciare il segno. Lukaku e la sua bestia (bianco)nera. La formazione di Allegri guadagna tre punti importanti contro i Campioni d’Europa ed esce con la consapevolezza di aver fermato l’attaccante dal valore di oltre 100 milioni di euro. Fino a ieri considerato il migliore. Questa brutta performance in Champions potrebbe cambiare lo scenario?