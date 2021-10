Sassuolo e Inter sul velluto: i precedenti dicono molto

Sassuolo e Inter hanno precedenti davvero curiosi. Con un bilancio insolitamente in pari tra due compagini che in campo hanno dato praticamente spettacolo spesso e volentieri.

Per l’Inter la tappa di Sassuolo è sempre imprevedibile. Foriera di grandi risultati e grandi batoste, come un po’ da tradizione per le due squadre. I sorrisi sono stati spesso alternati alle lacrime, perché in campo c’è una superiorità dichiarata, ma per i precedenti i confronti sono finiti praticamente in parità. Nel numero delle vittorie generali, sette quelle maturate dall’Inter ma anche sette quelle per il Sassuolo con due pareggi infine, considerando i match di San Siro e del Mapei.

Sicuramente i tifosi delle due squadre vivono questo match con grande attesa, perché tutto può accadere quando si affrontano i neroazzurri e i neroverdi. Nel computo dei gol è leggermente piazzata meglio l’Inter nei precedenti, perché ha siglato 32 gol subendone 20. Praticamente un bel po’ sono arrivati proprio dai primi confronti in campionato.

L’Inter nella prima assoluta in casa del Sassuolo rifilò ben sette reti alla squadra emiliana il 22 settembre del 2013. Si ripetette ancora con il medesimo risultato, ma a campo invertito il 14 settembre 2014. Grappoli di gol, che furono commentati anche dal compianto Franco Lauro, alla prima da inviato – e non da conduttore – di 90° minuto.

Una riga sui sentimenti

In effetti quelle due batoste dei precedenti ebbero una sorta di valore didattico per il Sassuolo, che vinse la sua prima partita contro i nerazzurri già al ritorno del campionato 2014-15. Era il 1° febbraio, i neroverdi si imposero per 3-1 e conquistarono tre punti sicuramente importanti per rimanere tranquilli in zona salvezza.

La maturità degli emiliani avvenne, lasciando praticamente le briciole all’Inter. Da quella affermazione, infatti, i nerazzurri si imposero solamente una volta nelle otto gare successive. Addirittura il Sassuolo infilò quattro vittorie di fila partendo dal 14 maggio 2017 e arrivando al 19 gennaio 2019, quando almeno l’Inter bloccò l’avversario sullo 0-0.

Musica ancora diversa andando negli anni più recenti, il campionato 2019-2020 fu ricco di gol, in epoche diverse. In quella pre covid, l’Inter si impose per 4-3 in Emilia. Nell’era successiva alla prima ondata della pandemia, tra i precedenti c’è un 3-3 in cui divenne famoso Roberto Gagliardini per una trasferta e non l’allegria generale delle difese.

Andò sostanzialmente peggio agli emiliani, comunque, la scorsa stagione. Due vittorie per l’Inter, la prima in trasferta in una gara dove la difesa di Roberto Di Zerbi (soprattutto Vlad Chiriches) creò notevoli imbarazzi nel 3-0 finale. Al ritorno 2-1 per la squadra di Antonio Conte, che conquisto tre punti importanti per la sua corsa allo scudetto.