Inter, gioca le tue carte: ottobre può essere fortunato

Sarà un mese di ottobre con impegni per l’Inter abbastanza importanti. Alcune gare per capire meglio quanto la squadra di Simone Inzaghi sia pronta anche per un bis di scudetto.

L’Inter con Simone Inzaghi vorrà proseguire il discorso tracciato da Antonio Conte. Sul mercato Beppe Marotta ha sostituito al meglio i partenti, dando all’ex tecnico laziale una rosa che già ha fatto vedere cose importanti.

Proprio per questo, il tecnico non vuole perdere la bussola proprio partendo con il confronto contro la sua ex squadra. Sabato 16 le emozioni saranno tante e tutte messe insieme come una sorta di frullatore. Tra gli impegni, quello contro la Lazio è sicuramente il più sentito, per tutti gli anni vissuti a Roma prima di calciatore e poi da allenatore.

Contro il team allenato da Maurizio Sarri la sfida è particolare, una delle più dure di tutto il cammino stagionale. Il vantaggio di Inzaghi e dell’Inter è proprio di conoscere al meglio i punti di forza dei biancazzurri, anche se Sarri ha cambiato modulo e dato sostanzialmente una nuova impostazione alla squadra di Claudio Lotito. L’Olimpico come accoglierà il suo ex tecnico? Non mancheranno i cori e gli applausi.

Il derby d’Italia e la Champions

Le forze dovranno esser dosate in vista dell’impegno di Champions League. Non irresistibile quello del 19 ottobre contro lo Sheriff Tiraspol, ma i nerazzurri in Europa hanno spesso la capacità di vincere ma anche di perdere contro chiunque.

Le attenzioni poi saranno riversate per l’incontro di domenica 24 ottobre. A San Siro il grande appuntamento è contro la Juventus, vincere vorrebbe dire dare una grande spallata ai bianconeri. Che non hanno avuto un inizio di campionato felice e avranno l’intenzione di arrivare a Milano con l’intenzione di dare un nuovo senso alla stagione.

Proprio Inzaghi ha spesso in difficoltà la squadra di Allegri, negli anni è stato spesso una sorta di “bestia nera” che conquistava punti e coppe quasi inattese. I precedenti sorridono al tecnico, l’Inter a sua volta ricorda il 2-0 della scorsa annata firmato da Vidal e Barella.

Il cammino dell’Inter a ottobre prosegue con l’infrasettimanale ad Empoli e poi l’ultimo giorno del mese in casa contro l’Udinese. Precedenti felici negli ultimi tempi e impegni comunque da non sottovalutare.

Perché poi tornerà la Champions League con il ritorno in Moldavia, ma soprattutto il derby di Milano nel mese di novembre, una gara che farà tremare i polsi a tutti i protagonisti in campo.

Proprio per questo il mese di ottobre sarà importante per regalare certezze ai nerazzurri, capaci già in questo primo scorcio di stagione di non essere… vedova di Antonio Conte. Ed è già tanto, tutto sommato.