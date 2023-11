Sampaoli sta per firmare: annuncio imminente

Jorge Sampaoli sembra essere ormai vicino a tornare in panchina. La trattativa è destinata ad entrare nel vivo nelle prossime settimane. Le ultime.

Per Sampaoli è pronta una nuova esperienza dopo la fine dell’avventura con il Flamengo. L’allenatore ha sicuramente voglia di trovare una panchina stimolate per rilanciarsi e naturalmente puntare in alto con l’obiettivo di dimostrare di essere in grado di poter ambire in grande.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Olé, il destino di Sampaoli sembra essere ormai segnato e per questo motivo nelle prossime settimane i potrebbero essere delle importanti novità. Presto per il tecnico ci potrebbe essere una nuova occasione in panchina.

Svolta in panchina: Sampaoli il prescelto

Terminata l’esperienza con il Flamengo, per Sampaoli nelle prossime settimane potrebbe esserci una nuova chance importante per dimostrare di essere il più forte. Per il momento niente è sicuro considerando che sono in corso tutte le riflessioni del caso, ma ormai la strada è segnata e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro sul futuro di un allenatore che ha sicuramente scritto pagine di storia molto importante del calcio argentino e non solo.

Stando alle ultime informazioni, il Perù è pronto ad affidare la panchina su Sampaoli per provare a dare la svolta ad una annata non fortunata. Per il momento si hanno delle riflessioni del caso visto che ancora non è stato deciso il destino di Reynoso, ma la strada sembra essere ormai quella illustrata in precedenza.

Per Sampaoli si tratta di una chance importante per rilanciarsi dopo una avventura non facile in casa del Flamengo. Ora per lui possibile una nuova occasione in una nazionale, ma sono in corso le valutazioni del caso per valutare nel migliore dei modi se si tratta oppure no dell’occasione per dare una svolta alla sua carriera.

Il Perù pensa a Sampaoli per la panchina

Jorge Sampaoli rappresenta una chance importante per il Perù. La panchina di Reynoso in questo momento è a forte rischio e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro chiaro della situazione. Come detto in precedenza, in caso di un nuovo k.o. si aprirebbero le porte dell’esonero di Reynoso e a questo punto di un arrivo di un allenatore di esperienza per provare a centrare il pass per i Mondiali.