Avvio di stagione shock, follia ultras: testa di maiale per i giocatori

Molto spesso la tensione tra tifosi e società arriva a dei livelli inimmaginabile. Di tanto in tanto si riesce a resistere, per così dire, almeno fino al termine della stagione o per diverso tempo, mentre in altri casi la situazione diventa insostenibile praticamente subito. In Italia, nell’ultimo periodo, si sta degenerando o almeno questa è la sensazione. L’ultimo episodio è tanto incredibile quanto inquietante, dal momento che una testa di maiale è stata collocata all’esterno del centro sportivo. Una forma di contestazione e di minaccia che davvero non può non spaventare e preoccupare tutto il mondo del calcio, come si suol dire.

Avvio di stagione shock, contestazione dei tifosi

L’inizio di stagione è stato a dir poco negativo. Partito, infatti, ad inizio anno con ben altre ambizioni, si trova adesso in piena lotta per evitare la retrocessione. Tra lo spavento e la preoccupazione di tutti i tifosi e dei supporter.

Così, stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Secolo XIX“, questa mattina gli ultras dello Spezia hanno collocato all’esterno del centro sportivo Fardeghini una testa di maiale con uno striscione che recita così: “Tempo scaduto”. Insomma, una autentica minaccia rivolta ai calciatori ed ai tifosi, con la tensione che sta arrivando a dei livelli impressionanti. Le autorità stanno indagando, dal momento che non è il primo caso simile capitato a questa società negli ultimi giorni.

Spezia, testa di maiale all’esterno del centro sportivo

Non è la prima forma di contestazione e di minaccia adottata dai tifosi dello Spezia. E’ dei giorni scorsi, in tal senso, la notizia dell’aggressione (per fortuna solo, si fa per dire, verbale) da parte di tre tifosi ad un dirigente del club. Adesso, su quest’ultimo episodio, che dunque si somma ad una situazione già delicata, ha avviato le indagini la Digos che vuole appurare che cosa è accaduto. Insomma, la situazione nel club ligure sta diventando a dir poco delicata e da tenere attentamente sotto osservazione.