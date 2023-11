Inter: tegola per Inzaghi, si ferma in Nazionale

Dalla Nazionale non arrivano buone notizie per Inzaghi e l’Inter. Un giocatore si è fermato per un infortunio e a questo punto il rischio è quello di un lungo stop.

La paura per le Nazionali in molti casi consente ai club di recuperare i calciatori in infermeria, ma in altri porta delle brutte notizie a causa di problemi fisici dovuti proprio a questi ulteriori impegni.

Ed è il caso dell’Inter. Un calciatore si è fermato per un infortunio e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dalla stessa Nazionale. Ma si tratta di una brutta notizia per Inzaghi, che ora spera di avere degli aggiornamenti positivi dagli accertamenti medici.

Inter: ancora un infortunio, brutte notizie per Inzaghi

La Juventus è alle porte e per questo motivo l’obiettivo è quello di arrivare alla sfida nelle migliori condizioni possibili anche se, almeno per il momento, le notizie non sono assolutamente positive. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime ore e i controlli medici per avere un quadro molto più chiaro. Si tratta di un problema fisico che potrebbe portare il club a rivedere un po’ i programmi e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime ore.

Stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, Bastoni si è fermato in Nazionale per un problema muscolare e questo infortunio potrebbe tenerlo fuori per qualche settimana. Le sue condizioni saranno valutate domani con gli accertamenti medici e per questo motivo non ci resta che attendere un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro.

Di certo la partita contro la Juventus è a forte rischio per Bastoni e non ci resta che attendere le prossime ore per capire se lo stop sarà più lungo oppure no. Le notizie, però, non sono positive e quindi Inzaghi inizia a tremare considerando l’importanza della sfida.

Infortunio Bastoni: i tempi di recupero

I tempi di recupero da questo infortunio per Bastoni non sono chiari e per questo motivo bisognerà aspettare ancora qualche ora prima di avere un quadro più chiaro. Di certo la notizia non è assolutamente positiva per Inzaghi e, quindi, non ci resta che attendere un po’ di tempo per capire meglio se ci sarà il ritorno in campo immediato oppure bisognerà aspettare qualche settimana.