Inter, nel mirino un big del Barcellona: i tifosi sognano

L’Inter guarda in casa Barcellona. Il club nerazzurro potrebbe sostituire Alexis Sanchez con top player blaugrana: Sergio Aguero. Ma a una condizione…

L’Inter guarda al mercato, e in particolare al Barcellona. Obiettivo? Il Kun Aguero. Una clamorosa indiscrezione arrivata dalla Spagna sta facendo sognare tutti i tifosi nerazzurri. Il prossimo centravanti potrebbe essere infatti proprio l’argentino passato nel corso dell’estate a parametro zero dal Manchester City al club blaugrana, ma finora non ancora sceso in campo per via di problemi fisici.

L’attaccante sudamericano era infatti arrivato al Barça soprattutto per raggiungere l’amico Messi. Peccato che, poco dopo il suo arrivo, Leo abbia detto addio, passando al Paris Saint Germain. Una rottura che ha messo in difficoltà lo stesso Kun, che ancora deve riuscire a scendere in campo con la nuova maglia ma che sembrerebbe oggi come oggi per nulla convinto di restare in Catalogna.

Per questo motivo l’attaccante avrebbe iniziato a guardarsi attorno, e a lui avrebbe fatto un pensierino malizioso anche la dirigenza dell’Inter. Secondo quanto riportato da Diario Gol, i nerazzurri vorrebbero infatti approfittare di un’eventuale rescissione contrattuale tra l’ex City e il club blaugrana. Ma per poter finalizzare il suo arrivo già a gennai c’è una condizione necessaria.

Non solo Aguero: l’Inter pensa al mercato

C’è Aguero nei pensieri dell’Inter. In questi giorni Marotta ha confermato che il club sta pianificando un paio di colpi per il mese di gennaio. E tra questi colpi potrebbe esserci anche il Kun. Per poter finalizzare l’acquisto dell’argentino serve però, senza alternative, la partenza di Alexis Sanchez. Il cileno è infatti iin rottura con il club, ma il suo ingaggio oneroso continua a pesare molto sulle casse della società.

Ma non c’è solo un grande attaccante nei piani dell’Inter, che punta a rinforzarsi anche in difesa. E per farlo sta guardando con insistenza in casa Torino. Se nelle scorse settimane si era parlato di Bremer, nuovo leader della retroguardia granata, finito nel mirino di tante big e già in trattativa con il club per il rinnovo, una grande occasione potrebbe arrivare da Armando Izzo.

Il difensore napoletano, ai box per infortunio in questo inizio stagione, secondo Tuttosport sarebbe finito nel mirino di Inzaghi. Esperto e fisicamente dotato, potrebbe infatti essere l’opzione ideale per sostituire i tre titolarissimi della retroguardia, garantendo anche una certa duttilità avendo in passato giocato anche sull’esterno (ma in una difesa a quattro).