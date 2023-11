Sarà sacrificato: addio Inter, via per 40 milioni

L’Inter prepara una cessione per far quadrare i conti. Il via libera, però, arriverà soltanto in presenza di un’offerta da almeno 40 milioni

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League (ottenuta con due turni di anticipo) e al Mondiale per club, nonché la partnership con Qatar Airways, consente all’Inter di guardare con ottimismo al futuro ed ottenere nuovi fondi da destinare alle prossime operazioni in entrata.

Diversi i nomi vagliati, tra cui quello di Mehdi Taremi ritenuto il rinforzo ideale per potenziare il reparto offensivo. In fase di studio, inoltre, diversi addii che consentiranno di far respirare le casse societarie e fornire ulteriore liquidità.

La lista dei possibili partenti, ad esempio, comprende Juan Cuadrado il cui rendimento finora ha deluso le aspettative iniziali della dirigenza e della tifoseria.

L’ex Juventus aveva iniziato in maniera positiva l’avventura alla corte di Simone Inzaghi, firmando un assist nelle prime tre partite vissute con indosso la nuova maglia. Poi, però, il colombiano è sparito dai radar a causa di un’infiammazione al tallone d’Achille da cui non riesce a guarire. Impossibile, al momento, dire quando riuscirà ad allenarsi insieme ai compagni.

Il suo obiettivo è quello di rientrare in tempo per giocare proprio contro i bianconeri (26 novembre) ma tutto dipenderà dall’esito dei successivi esami.

L’amministratore delegato Marotta, intanto, ha iniziato a valutare l’idea di cederlo a gennaio in modo tale da tagliare uno stipendio pesante (2.5 milioni) e puntare su esterni in grado di fornire maggiori garanzie. Un rebus, ma per motivi diametralmente opposti, anche il futuro di Denzel Dumfries.

L’olandese gode della piena stima da parte del proprio tecnico ed è il padrone incontrastato della fascia destra: 14 presenze complessive di cui 11 in campionato e 3 in Champions condite da 2 gol e 4 assist.

Il suo addio va comunque considerato possibile perché il club, come già avvenuto in passato, necessita di almeno una cessione “pesante” per far quadrare i conti.

Inter, Marotta prepara la cessione: serviranno almeno 40 milioni per la fumata bianca

Blindati Lautaro e Dimarco (per i quali è pronto il rinnovo del contratto), l’indiziato a partire risulta essere proprio Dumfries.

Il 27enne, legato all’Inter fino al 2025, ha diversi estimatori in Premier League: alla corsa partecipa il Chelsea che, nella circostanza, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Manchester United.

Marotta, dal canto suo, ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: serviranno 40 milioni per portarlo via dall’Italia ed ottenere il via libera nerazzurro. Ora resta da vedere chi si farà concretamente in avanti. La fascia destra interista va verso la rivoluzione.