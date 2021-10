Feyenoord e Union Berlino dubbiose: il destino sarà incrociato?

Feyenoord e Union Berlino sono in Conference League alla ricerca di un guizzo decisivo. Chi vince, probabilmente, avrà molte chance proprio per la conquista della coppa. Alle 18.45 il match in Olanda.

Mancando altre tre partite, oltre questa, nei gruppi di Conference League già arrivano i primi conteggi. Quelli del Feyenoord e dell’Union Berlino sono ancora basati sull’equilibrio, perché nel girone non c’è chi ha preso il volo (quattro punti per gli olandesi, tre per i tedeschi) e questo è un bene per l’equilibrio.

Lo spettacolo, invece, vorrà e anzi pretenderà che le due squadre stasera in Olanda se ne diano di santa ragione, anche perché ci sono uomini importanti da una parte e dall’altra.

Di certo vincere questa Conference League non dispiacerebbe a entrambe. Intanto al Feyenoord alla ricerca di una maggior fortuna in campo europeo, dopo aver vissuto epoche d’oro e importantissime. Riprendere un ruolo centrale nel calcio olandese non è di certo facile, la rivoluzione basata anche sul contenere i costi è ancora tutta da vedere nel dettaglio.

Sicuramente c’è voglia di non darsi per vinto, così come l’Union Berlino ha intenzione di riprendere la sua marcia. Non è brillantissima nella prima parte di stagione probabilmente… perché è stata studiata. L’effetto sorpresa è svanito, i tedeschi sono al terzo torneo di Bundesliga e dopo il settimo posto della scorsa stagione trovano sempre più marcature ad “accoglierli”.

La sfida dei piedi decisi

Più che di piedi buoni, in questi casi, un match può esser risolto anche da quelli più decisi. E decisivi, perché prendere i tre punti sarebbe intenzione importante. Lo stadio “De Kuip” è pronto alla bolgia, la squadra olandese vuole ottenere il massimo supporto dal pubblico e continuare a sognare in Conference League. Mentre dall’altra parte si guarda anche al torneo tedesco, il giusto turnover servirà anche a riequilibrare le idee in campo.

Moduli diversi in campo, che potrebbero cambiare in base anche ai precedenti match di Conference, nonché quelli svolti nei rispettivi campionati recentemente. Arne Slot non è un’integralista e ha capito come far girare i suoi. Rapido possesso palla e subito caccia alla verticalizzazione, quasi da compiere a tutti i costi. Peccato non ci siano fenomeni, o almeno non siano tutti dei fenomeni. Chiedere a Orkun Koncu, l’elemento maggiormente rappresentativo degli olandesi.

È un millennial con la valigia, dopo questa stagione andrà sicuramente in una grande e il prezzo sicuramente crescerà nei prossimi mesi. Curiosità anche per Francesco Antonucci, centrocampista belga ma dalle chiare origini italiane.

Nei tedeschi, invece, modulo sotto chiave o quasi. L’Union Berlino non vive di speranza, ma viaggia spesso su un gioco spumeggiante anche se non continuo. Proprio questo potrebbe essere … un bene e un male, soprattutto se non sarà ripetuto in tutti i novanta minuti di gioco.