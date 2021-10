Fiorentina-Cagliari sicuri: tanti ex rimangono sempre speciali

Fiorentina e Cagliari vanno in campo con i recenti ex che vogliono dimostrare qualcosa al loro passato. Una sfida nella sfida per molti dei protagonisti in campo.

Quella tra Fiorentina e Cagliari è una partita dai molteplici risvolti. Perché in molti dei protagonisti in campo hanno un passato da ex, volendo trovare anche una piccola rivalsa sportiva. Altri ancora hanno sfiorato il trasferimento da una parte e dall’altra, incuriosendo per il mancato apporto.

Partiamo proprio da un insospettabile Dusan Vlahovic, un “non acquisto” dei sardi. Era stato richiesto in prestito almeno per tre sessioni di mercato, il serbo sembrava anche propenso a un’avventura temporanea. La sua prima doppietta nella massima categoria arrivò proprio al “Sardegna Arena” nel momento di massimo splendore della squadra allenata da Rolando Maran. Quel 5-2 incassato dalla Fiorentina – per paradossale che sia – portò tanta fortuna al centravanti e pochissima nel proseguo del campionato per il Cagliari. Che dalla zona Champions League passò due stagioni fa a un campionato anonimo di centro classifica.

Walter Mazzarri, invece, è stato spesso un papabile per la panchina viola. Ha giocato ad Empoli e avrebbe sicuramente accettato una proposta concreta da Firenze. Messo nel calderone dei candidati per qualche stagione, ha sempre aspettato una chiamata che poi non è arrivata mai.

Il movimento dei tanti, il ricordo toccante

Quella tra Fiorentina e Cagliari è anche una sfida tra calciatori passati da una parte all’altra. L’ottimo rapporto tra le due compagini spesso porta al concretizzarsi di alcuni affari, a volte in prestito altre volte in maniera definitiva.

Il Cagliari lo scorso anno ha avuto in prestito due elementi viola, ovvero Duncan e Federico Sottil. Il centrocampista africano è arrivato a campionato in corso, giocando in una mediana rinforzata anche dall’arrivo di Radja Nainggolan. Non è un giocatore per cui i tifosi si strappano i capelli, la sua mancata riconferma non ha avuto i titoloni dei giornali. Per quanto riguarda l’esterno viola, l’annata vissuta a Cagliari è stata un po’ luci e ombre.

Qualche buona giocata e sgroppata, il gol contro il Crotone che sembrava poter aprire un ciclo, poi delle pause più o meno lunghe. Nella Fiorentina dovrà dimostrare di essere un elemento da massima serie e non una comparsa temporanea.

È una sfida anche di difensori, come Dalbert attualmente fermo ai box. Due stagioni fa ha occupato – senza infamia e né lode – quella della Fiorentina, nello scambiò che portò Cristiano Biraghi all’Inter con un doppio prestito. A Cagliari gioca attualmente Martin Caceres, che in viola raggiunse un record: mai aveva raggiunto più di venti partite in Serie A in un singolo campionato. Quando si parla di integrità fisica, basta vedere a volte dei numeri in maniera spicciola.

Un ultimo pensiero per Davide Astori: la maglia numero 13 ritirata da entrambe le parti era il gesto doveroso per le due squadre rimaste nel cuore del compianto difensore.