Arthur Cabral pezzo pregiato: chi compra il bomber del Basilea?

Arthur Cabral è un pezzo pregiato del Basilea, che diventa merce pregiata per il calcio mercato. In molti hanno chiesto informazioni sulle prestazioni di un attaccante brasiliano protagonista in Svizzera e nell’attuale edizione della Europa Conference League.

C’è un bomber che sta dimostrando davvero tutto il suo valore. Dopo tante sofferenze è sbocciato il talento offensivo di Arthur Cabral, un elemento davvero interessante che in questa stagione viaggia quasi alla media di una rete a partita. Quasi sempre decisivo, realizzando gol pesanti. In primis nel campionato svizzero, il Basilea sta avendo tanti vantaggi dal suo impiego in campo, insieme all’italiano Sebastiano Esposito formano una bella coppia affiatata.

Se l’italiano crea varchi ed è più agevole, Arthur Cabral ci mette il fisico e la capacità di tenere in scacco la difesa. Questo soprattutto vale sui campi europei, dove il livello della contesa si alza leggermente. Sono stati suoi i gol della qualificazione nella fase finale della Conference League, accedendo ai gironi con grande vigore. Ed è attualmente il capocannoniere generale della competizione, avendo ancora altre partite per poter allargare il suo dominio offensivo.

Il Basilea se lo coccola con un dubbio che anima i tifosi rossoblù: in caso di grande offerta, la valigia è già pronta.

La quotazione sale sempre più

Le prestazioni di Arthur Cabral stanno ingolosendo molti club. Già quest’estate i primi sondaggi sono stati effettuati, in particolar modo dalla Fiorentina. Che, prevedendo una partenza di Dusan Vlahovic, aveva puntato decisamente sul brasiliano come suo erede. Il Basilea ha risposto picche, non ha avuto pazienza nell’intavolare già una trattativa, non è detto che non se ne riparli nel futuro. Nicolas Burdisso, dt viola, ne ha parlato bene e lo sta seguendo con un certo interesse.

Le altre italiane avevano affondato il colpo, il Genoa e il Bologna si erano mostrate interessate, il Venezia addirittura quasi a un passo. L’offerta era di sei milioni circa, poi i lagunari hanno puntato su Henry e Okereke, glissando sul brasiliano. Che è rimasto al Basilea senza rimpianti, aumentando il suo score di reti e anche il cartellino che ha un prezzo stimato in circa venti milioni per il momento.

Il Basilea lo acquistò dopo il prestito della scorsa stagione, pagando quattro milioni e mezzo al Palmeiras che aveva prestato in precedenza il ragazzo al Ceara. Fisicità importante, ma anche ottima visione della porta ne fanno una punta centrale importante che può davvero segnare il suo futuro.

Da capire se ci sarà l’inserimento di qualche big, che avrebbe decisamente bisogno di un elemento con queste caratteristiche. Se a gennaio ci sarà qualche movimento, meglio bloccare sin da subito un sicuro protagonista del prossimo futuro.