Pioli da record: nessuno come lui al Milan

Stefano Pioli sta scrivendo pagine di storia al Milan: l’allenatore rossonero è già entrato nella leggenda con un record incredibile.

Pioli batte tutti. Pioli compreso. Il tecnico parmigiano sta disputando la miglior stagione da allenatore della sua carriera, e il suo Milan in questo momento in campionato sembra davvero inarrestabile. Un inizio sprint, quello della squadra rossonera, con 10 vittorie e 2 pareggi in dodici partite, che ha permesso al tecnico di fregiarsi di un clamoroso record. Nessuno era infatti mai riuscito a iniziare così bene un campionato sulla panchina del Diavolo.

E pensare che al Milan, società che vanta ben 18 scudetti, non sono mancati gli allenatori leggendari, nomi che hanno scritto la storia non solo del club, ma del calcio a tutto tondo. Campioni della panchina in grado di conquistare trofei, titoli individuali, lanciare calciatori leggendari e diventare delle vere icone grazie a talento e carisma.

Leggi anche -> “Rivoluzioniamo il calcio”: la proposta di Pioli divide i tifosi

Eppure, nessuno è riuscito a fare quello che sta facendo lui. Un inizio sprint che sta facendo strabuzzare gli occhi ai tifosi ma anche ai rivali, e che potrebbe anche proseguire. Nelle prossime settimane il calendario infatti sembra venire incontro al Milan.

Milan da record: i numeri di Pioli

I numeri di Pioli sono già da record. Il tecnico è già riuscito a fare meglio dello scorso anno, quando aveva iniziato con otto vittorie e quattro pareggi, un bottino già straordinario. Ma la sua attuale striscia è riuscita a far impallidire anche quelle di altri allenatori leggendari, come Bela Guttmann e Niels Liedholm.

Gli unici ad essersi avvicinati ai suoi risultati sono stati Carlo Ancelotti, con 9 vittorie e 3 pareggi nel 2003/04, e Fabio Capello, con lo stesso score nel 1992/93. Partenze davvero grandiose, ma che impallidiscono rispetto all’attuale striscia di Pioli. Che non vuole fermarsi e punta a mettere in piedi qualcosa di davvero inavvicinabile.

Potrebbe interessarti -> Pioli svela il segreto del Milan: “Il merito è del mio cane”

Dopo la trasferta di Firenze, i rossoneri ospiteranno il Sassuolo, andranno a Marassi per giocare con il Genoa del grande ex Shevchenko, affronteranno la Salernitana in casa e l’Udinese in trasferta prima dello scontro diretto con il Napoli. Sulla carta, quindi, potrebbero arrivare ancora cinque vittorie prima del face to face con la squadra di Spalletti. Che sia in arrivo un record senza precedenti? I rossoneri ci sperano. Napoli e Inter sono avvisate.