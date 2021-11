Il campionato francese trema, pesantissime accuse: “Cambierà il calcio”

Accuse pesantissime da parte del giornalista che preannuncia un’inchiesta durissima: il calcio francese nel mirino.

Uno spazio su Twitter per preannunciare un terremoto nel calcio mondiale, che dalla Francia dovrebbe allargare le frontiere ad altri club e calciatori anche famosi. Romain Molina, scrittore e reporter francese già famoso per una serie di inchieste a sfondo sessuale in altre federazioni, ha rivelato sul popolare social network alcune indiscrezioni che saranno poi raccolte in un lungo dossier. Ha fatto i nomi dei club, di alcuni calciatori, e ha chiuso il collegamento con una frase destinata a creare il caos.

“Non siete di sicuro pronti a ciò che pubblicherò tra marzo e aprile – ha affermato – ci sarà di sicuro un prima e un dopo nel calcio mondiale”. E a giudicare dai contenuti esposti, l’inchiesta potrebbe davvero creare scompiglio.

Molina fa luce sugli scandali nel calcio francese: abusi sessuali, ecco i nomi

Romain Molina sta ricostruendo una vastissima serie di casi riguardanti abusi sessuali da parte di alcuni calciatori francesi. Le sue anticipazioni hanno fatto in poche ore il giro del web scatenando la caccia alle notizie e le novità. Il giornalista è tenuto infatti in gran considerazione per aver fatto luce su quanto accadeva ad Haiti nella Federcalcio, e ora promette di spostare il mirino sulla Ligue 1, le serie inferiori e il calcio giovanile. In sostanza nelle sue anticipazioni sono forniti dettagli su abusi sessuali che si sarebbero verificati nei centri di formazioni di club francesi, anche blasonati.

Snocciola numeri e nomi Molina, parlando addirittura di 400 episodi coperti per evitare problemi. E nel raccontare fatti anche gravi, come alcune pratiche delicate e pesanti che i giovani erano costretti a svolgere davanti ai compagni, Molina fa i nomi. Ha accusato l’attaccante del Montpellier Wahi e anche Ferland Mendy, che avrebbe addirittura utilizzato la violenza contro una donna. E nel suo spazio su Twitter ha parlato di calciatori anche famosi che militano pure nella Premier League. La Francia trema, in attesa di conoscere altri dettagli o di ammissioni.

