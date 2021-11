Genoa-Roma, Mourinho e Shevchenko contro: quei precedenti pazzeschi

Genoa-Roma mette a confronto due allenatori molto diversi tra di loro e con trascorsi rilevanti. La sfida si preannuncia affascinante.

Genoa e Roma rappresentano due squadre in cerca di riscatto. I rossoblù hanno subito una vera e propria metamorfosi, dal cambio di allenatore passando per l’acquisto della nuova proprietà. I giallorossi sono chiamati a ritrovare la vittoria perduta che manca dalla trasferta di Cagliari, il 27 ottobre. La partita mette di fronte, l’uno contro l’altro, due allenatori che, in passato, hanno avuto un trascorso non del tutto idilliaco. Shevchenko, alla prima partita in serie A, dovrà trovare la strada giusta per salvare una stagione fino a qui disastrosa per il grifone. Mourinho, dal canto suo, è chiamato a riportare serenità nell’ambiente romano, destabilizzato dagli ultimi risultati della squadra.

Genoa-Roma: Mourinho vs Shevchenko

Il primo confronto tra Mourinho e Shevchenko avvenne nel 1997. Il portoghese, allora vice allenatore del Barcellona di van Gaal, assistette ad una straordinaria doppietta di Shevchenko, all’epoca ventunenne. L’ucraino trovò la via del gol anche in occasione della partita di Champions League tra Milan e Porto, terminata 1 a 0.

Le strade dei due protagonisti si incrociano nuovamente nel 2006. Mourinho diventa l’allenatore di Shevchenko, acquistato dal Chelsea per una cifra di circa 45 milioni di euro. L’attaccante non riesce a ripercorrere le gesta compiute in rossonero, addossando parte delle colpe al proprio tecnico. La replica dello Special One non tardò ad arrivare: celebre fu il gesto del portoghese che, in risposta ad un tifoso, mimò uno swing da golf riferendosi ovviamente al proprio giocatore.

Dal botta e risposta al segno di pace

Il confronto tra Mourinho e Shevchenko proseguì anche dopo la parentesi del Chelsea. L’ucraino, una volta tornato a Milano, affermò con decisione che la colpa del suo fallimento con la maglia blues fu colpa del portoghese. Attualmente, però, la situazione sembra essere migliorata, a seguito delle parole riportate da Shevchenko dopo la conferenza stampa di presentazione. Il neo allenatore del Genoa ha espresso grande ammirazione per il suo ex mister, incoronandolo come uno dei migliori allenatori della serie A.