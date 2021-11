Sassuolo alla caccia dei gol: Cagliari, è l’occasione giusta?

Sassuolo e Cagliari vanno in campo cercando di superare i loro limiti. Sono squadre ancora alla ricerca di un’identità precisa, i cambi in panchina devono essere ancora assimilati.

Nonostante siamo già a novembre inoltrato, Sassuolo e Cagliari sembrano ancora dover trovare una loro identità. La gara del Mapei Stadium alle 12.30 potrebbe confermare ampiamente questa impressione, tra squadre che potrebbero (non) disdegnare il pari. D’altronde il segno x è quello maggiormente uscito nei confronti tra le due squadre, che spesso hanno giocato partite su una lunga scia di corse e rincorse.

Il pareggio è il segno più accreditato nel confronto dei due club, il Sassuolo spesso ha fatto la partita davanti al suo pubblico ma contro il Cagliari ha avuto in passato la porta stregata. I sardi, dal canto loro, fuori casa hanno avuto qualcosa in più da un punto di vista offensivo, diventando spesso spensierati… e poco attenti in difesa, come gran colpa.

Il match delle 12.30 sarà utile ai due tecnici per capire quale saranno soprattutto i propositi futuri. In effetti, la gara sembra quasi una sorta di casting interno: qualcuno anche oggi si sta giocando le chance di rimanere in rosa.

Gennaio per migliorarsi?

Quella tra Sassuolo e Cagliari è una sfida con tanti motivi d’attenzione. Il Sassuolo non ha fatto ruotare tutta la rosa e qualcuno potrebbe fare la valigia, un po’ per far quadrare i conti e un po’ anche per avere nuovi stimoli. Gli emiliani sono alla ricerca di un centrale difensivo, il reparto è sempre quello che rischia di far saltare il banco.

Il Cagliari, dal canto suo, sul mercato chiede meno scossoni possibili. Perché il caso Nandez già quest’estate ha lasciato parecchi malumori, così come l’incertezza intorno a Godin non ha di certo portato sorrisi e buon umore nell’ambiente.

Le due squadre, dunque, andranno in campo per cercare un … pareggio, nella peggiore dell’ipotesi, ma chiaramente la vittoria è l’obiettivo massimo, da perseguire segnando più gol possibili. Difficile, ma non impossibile, eguagliare i record della stagione 2016-17.

In Sardegna il Cagliari vinse una gara tiratissima contro il Sassuolo per 4-3 nell’ultima gara dell’anno solare 2016. Al ritorno, in piena primavera, rifiorirono i gol, gli emiliani batterono al Mapei Stadium i rossoblù per 6-2 con suggello finale di Alessandro Matri e presenza in tribuna della bellissima Federica Nargi.

Dove vedere il match

Come ogni anticipo delle 12.30, c’è una doppia possibilità di seguire l’incontro. Ovviamente, come tutte le gare del campionato, è una partita che si può vedere tramite Dazn. In questo caso vale l’opzione di Sky, come ogni partita che anticipa la domenica pomeriggio.