Bukayo Saka, chi si rivede: il rigore è ormai lontano

Bukayo Saka ha dimenticato Euro2020 e con l’Arsenal vuole crescere in fretta. L’impressione è che presto ci sarà un’asta per l’esterno inglese.

Dimenticare Euro2020 è stato necessario. Andare sul dischetto, dopo essere appena entrato, tirare il rigore decisivo e sbagliarlo deve essere l’incubo maggiore per ogni calciatore. Figuriamoci per chi l’ha vissuto come Bukayo Saka, che ha avuto il coraggio di batterlo e… di sbagliarlo proprio nello stadio di Wembley. Di certo non ha vissuto un’estate serena, quel rigore sbagliato che nemmeno Gigio Donnarumma aveva capito di aver parato, è stata la fotografia di una disgrazia sportiva.

Di un’Inghilterra troppo convinta di aver già vinto la finale, di un atteggiamento sportivo che poi è deragliato. Perché si parla spesso degli inglesi come fautori di fair play, ma quanto poi accaduto a Bukayo Saka fa capire come tutto il mondo è paese. Gli insulti sui social sono stati tanti, troppi da sopportare. Un ragazzo di 20 anni con già l’ansia di aver sbagliato qualcosa di troppo grande, si è ritrovato così a doversi difendere da vergognose offese che ruotavano intorno al razzismo.

È arrivato poi il duro sfogo dell’esterno in una lotta al razzismo che è ripartita in Inghilterra, forse dopo aver esagerato un tantino troppo…

Sul mercato quanto vale?

Dimenticato l’europeo itinerante-inglese, Bukayo Saka è tornato in campo con l’Arsenal. Per lui il calcio è una gioia, il nome di origini nigeriane richiama proprio al dare felicità, non è un caso che quando è in forma l’esterno fa davvero divertire il pubblico. Legatissimo al padre, è uno dei migliori prospetti della Premier League, che ha bruciato le tappe e non a caso ha strappato la convocazione per Euro2020.

Già con una quindicina di partite con la maglia dell’Inghilterra, ha stupito nelle selezioni giovanili per la capacità di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. Un esterno di corsa, dribbling e di rapide accelerazioni, già protagonista e ora pronto a nuove responsabilità.

Non è un caso che molti guardano l’Arsenal come una vetrina, l’annata non troppo eccezionale dei gunners fa presupporre già qualche addio a fine stagione. Inevitabilmente le attenzioni si sono moltiplicate sullo stesso Saka, che a vent’anni può guardare con fiducia al suo futuro.

Rimarrebbe volentieri in Premier League, ma va capito il suo reale prezzo di mercato. Comprare dall’Arsenal non è una passeggiata, ma i proverbiali cento milioni potrebbero accontentare tutti. Il Manchester United sta alla finestra in caso di cessioni, il City per ora non ha dato concreti segni di vita. In Europa occhio al Real Madrid, ma se troverà i giusti propositi: con l’Arsenal è stato già chiuso l’affare Odegaard, i rapporti sono buoni.