Osimhen, prognosi grave: Spalletti deluso, quando potrà rientare

Dopo essere stato operato, Victor Osimhen è pronto a iniziare la riabilitazione: la prognosi è di 90 giorni. Quali partite salterà e quando è previsto il rientro.

Che colpo per Spalletti e per il Napoli. Victor Osimhen si è operato al volto dopo la frattura scomposta allo zigomo riportata durante la gara contro l’Inter, in seguito a un duro testa a testa con Milan Skriniar. Nonostante l’ottimismo palesato dal tecnico di Certaldo in conferenza stampa proprio nei momenti cui il calciatore era sotto i ferri, l’attaccante dovrà stare fuori a lungo. Anche più di quanto ci si potesse attendere.

Se Spalletti si era detto fiducioso di poterlo recuperare già per la gara contro il Milan del prossimo 19 dicembre, il comunicato ufficiale pubblicato dalla società subito dopo l’operazione parla di una prognosi molto più lunga: 90 giorni, tre mesi. In sostanza, secondo questa previsione Victor non solo salterebbe tutto il ciclo di ferro del Napoli, non solo il mese di gennaio, quello della Coppa d’Africa, ma probabilmente anche buona parte di febbraio.

Una vera batosta per il Napoli, al momento in piena lotta scudetto. Ma una batosta anche per il morale del calciatore. Stando così le cose, dovrà infatti essere costretto a saltare la Coppa d’Africa, uno degli appuntamenti più importanti della vita per ogni calciatore africano.

Infortunio Osimhen: quali gare salterà e quando potrebbe rientrare

Altro che Milan. Victor Osimhen dovrà star fermo tre mesi, almeno secondo la prognosi che ha fatto seguito all’operazione. Una prognosi che potrebbe comunque cambiare a seconda di vari fattori. La speranza è l’ultima a morire per i tifosi del Napoli (meno per quelli della Nigeria, perché rivederlo in campo a gennaio appare davvero difficile). Stando così le cose, quali gare salterebbe il nigeriano e quando potrebbe rientrare?

Proviamo a fare una proiezione. L’attaccante ex Lille salterà sicuramente, salvo autentici miracoli, tutte le gare del ciclo terribile che attende il Napoli da qui a Natale, quindi: Napoli-Lazio, Sassuolo-Napoli, Napoli-Atalanta, Napoli-Empoli, Milan-Napoli e Napoli-Spezia, oltre alle due gare restanti di Europa League, Spartak-Napoli e Napoli-Leicester.

Per quanto riguarda il mese di gennaio, Osimhen salterà quasi certamente la Juventus a Torino e poi una serie di gare sulla carta più agevoli: Napoli-Sampdoria, Bologna-Napoli, Napoli-Salernitana. In questo periodo dovrebbe saltare anche le gare di Coppa Italia. Per febbraio qualche speranza in più potrebbe esserci, ma con una prognosi a 90 giorni confermata dovrebbe non essere dei giochi anche in Venezia-Napoli, Napoli-Inter e Cagliari-Napoli.

Quando rientrerà dunque Osimhen? Per uno strano scherzo del destino, la prima gara utile allo scadere dei tre mesi sarebbe proprio Lazio-Napoli ma all’Olimpico, in programma il 27 febbraio. Ma la speranza di tutti, anche dei non tifosi azzurri, è che questa previsione possa rivelarsi errata. E non di molto.