Maradona, è accaduto per la prima volta: tifosi increduli

Dopo la morte di Diego Armando Maradona non era mai accaduto: la punizione di Forestieri è da record nel campionato di Serie A.

A volte ci sono episodi che sembrano dei segnali divini. Anche nel calcio. Specialmente quando ciò che accade coinvolge personaggi speciali come Diego Armando Maradona, tutto sale a un livello nuovo, quasi sacro. Nonostante poi il vero protagonista sia un personaggio molto meno ‘divino’ del Diez, come el Tapa, Fernando Forestieri, ieri andato in gol con una splendida punizione.

Nella settimana che porta all’anniversario dalla scomparsa di Maradona, uno degli eventi che più ha traumatizzato il mondo del calcio, è accaduto qualcosa che non accadeva da tantissimo tempo. Forse per caso. Ma se credi e ci credi, non potrai non vedere un segnale divino in quanto successo.

C’è una cosa che non era ancora successo negli ultimi 365 giorni, in questo primo anno contrassegnato dalla pandemia da Covid che perdura, e soprattutto dall’assenza del dio del calcio in terra. Un gesto tecnico in cui Diego era più di uno specialista. Era colui che ha fatto diventare questo semplice momento di una partita una sorta di opera d’arte. Ovviamente il riferimento è al calcio di punizione. Come quella di Forestieri, entrata a suo modo nella storia.

Forestieri e la punizione contro il Torino: c’entra Maradona

Non è servita per il risultato la punizione del Tapa Forestieri, calciatore argentino dell’Udinese. Contro il Torino la squadra friulana è infatti uscita comunque sconfitta per 2-1. Tuttavia, quella spendida parabola gli ha permesso di entrare nella storia, e di affiancare il suo nome a quello dell’idolo di tutti gli argentini.

A pochi giorni dall’anniversario della morte di Maradona, scomparso il 25 novembre 2020, per la prima volta un calciatore argentino ha segnato su calcio di punizione in Serie A. Non c’era ancora riuscito nessuno, e a rompere il tabù, come fosse un omaggio indiretto al Pibe, è stato proprio Forestieri.

Più in generale, il suo gol su punizione è il primo di un argentino dell’era Covid. L’ultimo calciatore albiceleste a essere riuscito ad andare a segno su punizione in Serie A era stato infatti Paulo Dybala nell’ormai lontano febbraio 2020 in uno Juventus-Brescia. Non molti giorni dopo l’Italia sarebbe entrata nel primo lockdown e le nostre vite non sarebbero state più le stesse.