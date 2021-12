Milan, 3 punti per il primato e due clamorosi record: Pioli festeggia

Il Milan cancella la Salernitana e si riprende il primato: vittoria per Kjaer e due incredibili record per i rossoneri.

Una vittoria nel segno di Kjaer. I calciatori del Milan hanno affrontato il riscaldamento con la maglia del danese addosso, e al gol del raddoppio Saelemaekers si è fatto passare la maglia del difensore, ai box dopo il tremendo infortunio. Prima ci aveva pensato Kessié a regalare il vantaggio alla squadra, che contro la Salernitana non ha mai sofferto, dando vita ad un successo molto convincente.

I tre punti valgono il primato momentaneo e mettono sotto pressione il Napoli, impegnato con molti calciatori ai box contro l’Atalanta. Unico neo negativo l’infortunio a Pellegri, ma Pioli esulta, perché con tanti calciatori ai box ha centrato anche due clamorosi record.

Milan, due record incredibili: è una cooperativa del gol

Pioli può esultare. Il suo Milan non molla la presa sul campionato e si riprende il primato. Robusta e convincente la vittoria, che porta in dote anche due record. Era dal 2003 che i rossoneri non conquistavano questo bottino di punti in 16 gare. E intanto alla festa del gol partecipano proprio tutti. Sono ben 14 i marcatori nella squadra di Pioli.

Solo il Chelsea, che ha portato a rete bene 16 calciatori, ha fatto meglio in Europa. Numeri che riaffermano la bontà del progetto messo in piedi dal tecnico, che ora guarderà in maniera interessata il match di questa sera. Con la speranza di dedicare a Kjaer anche un primato solitario.