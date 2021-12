La Serie A è nel caos: in manette il presidente del club

La Serie A è sempre di più nel caos: finisce in manette il presidente del club, ecco i reati contestati.

Un caos totale. Fra plusvalenze, indagini, carte che si spostano dalle sedi dei club alle procure, e a breve anche in Lega e alla Covisoc, per il campionato italiano non c’è più pace. É di pochi minuti fa la notizia dell’arresto del presidente di una società di Serie A.

Si tratta di Massimo Ferrero, che finisce in manette nell’ambito di una inchiesta della procura di Paola, in provincia di Cosenza. Ecco i reati che gli sono contestati e cosa c’entra la Sampdoria.

In manette Ferrero: ecco i reati contestati al presidente della Samp

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell’ambito di un inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Secondo quanto apprende l’Ansa, “Ferrero è stato trasferito in carcere, mentre per altre 5 persone sono stati disposti i domiciliari”.

Non si tratterebbe di reati che coinvolgono la Sampdoria, per cui gli aspetti relativi alla società blucerchiata non sono stati presi in considerazione nell’esecuzione dell’arresto a Ferrero. Intanto si attendono nuovi dettagli sull’ennesima notizia che rischia di sconvolgere in calcio italiano.