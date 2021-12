La Lazio sul mercato farà tre acquisti per tre cessioni? Potrebbe essere una chiave precisa la missione di Maurizio Sarri sul mercato, che ha bisogno di rinforzi di qualità per il suo progetto tecnico.

Mancando poche settimane al mercato, la Lazio fa i conti in tasca e non. Supportare il progetto tattico di Maurizio Sarri è elemento chiave per impostare i sogni di gloria, il progetto di gioco sarriano durerà un bel pezzo. Proprio per questo il tecnico toscano non bada ad andare per il sottile, avendo già richiesto rinforzi nella sessione del mercato invernale.

Certo non sarà facile agire per bene in sede di trattative, proprio perché di soldi ce ne stanno pochi e le idee incominciano ad accavallarsi. Per la Lazio andare sul mercato è un po’ cercare quasi nel buio, a gennaio spesso ha portato gente con il nome, ma con la voglia pari a zero in campo, è importante evitare certi tipi di errori.

Ma nemmeno potrà prendere dei giovanissimi talenti, perché i tempi di attesa sono praticamente nulli: il tecnico vorrebbe dei calciatori già pronti da inserire nella mischia. Gli acquisti ponderati ma esperti, senza spendere troppo e con motivazioni importanti: Igli Tare non avrà di certo un compito facilissimo.

I tre partenti

La Lazio farà tre acquisti e – per questioni di lista – dovrà anche fare tre cessioni. La legge del mercato ma anche degli equilibri di rosa, perché Maurizio Sarri ha valutato tutti ma ha anche dato delle sonore bocciature.

Una è arrivata per il centrale Vavro, mai entrato nel cuore del tecnico biancoceleste. Il difensore ha avuto davvero poco margine per convincere il tecnico, che nella trasferta contro il Verona gli ha preferito Patric e Radu, nella giornata in cui mancavano i titolari Luis Felipe e Acerbi. Prendendo quattro gol, tutti e quattro da Giovanni Simeone che entrò in goduria contro la fragilissima cerniera centrale. Perciò, il primo compito è di portare a Roma un elemento in mezzo già rodato nel campionato italiano (dall’estero) oppure investire in Serie A, con qualche soldino in più.

In mezzo al campo il quesito è particolare. Servirebbe un elemento universale, perché ci sarà bisogno di un calciatore di qualità ma anche di lotta. Se in mezzo il dualismo tra Cataldi e Lucas Leiva è cresciuto, non sarà facile trovare un altro elemento complementare tra gli acquisti. A fargli spazio Escalante, che ha giocato solo uno scorcio di gara ad Empoli e poi è stato accantonato.

In attacco serve ancora il vice Immobile. Caicedo andato al Genoa e Muriqi non pervenuto in Italia sono i problemi attuali. Un buon elemento per non spendere troppo, trovarlo soprattutto lì in attacco non sarà facilissimo.