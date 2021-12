Il figlio di Messi “a lezione” da Sergio Ramos”: il VIDEO lascia senza parole

Sergio Ramos e Messi, nemici prima, compagni al Psg ora: il figlio dell’argentino però dimostra di aver imparato dal difensore spagnolo.

Il duello fra Messi e Sergio Ramos ha rappresentato più volte la sfida nella sfida fra Barcellona e Real Madrid. Il difensore più forte del mondo contro il gioiello del calcio contemporaneo. Spesso ha vinto l’argentino, che in più occasioni però ha pagato le “cure” riservategli dallo spagnolo. Duelli incredibili, occhiatacce, falli pesanti e ancora sfottò quando uno prevaleva sull’altro.

I due si sono ritrovati compagni di squadra al Psg. Ora lottano insieme per regalare ai tifosi parigini la Champions. E un legame mai sbocciato, si sta trasformando ora in amicizia. Lo sottolineano le foto con i sorrisi e i cenni d’intesa. A giudicare dal video, Sergio Ramos è apprezzatissimo da tutta la famiglia Messi.

Messi o Sergio Ramos: il figlio dell’argentino ha scelto

Il video pubblicato in casa Messi è diventato immediatamente virale. L’argentino gioca con i figli, mostrando i numeri che lo hanno reso celebre in un pomeriggio di relax parigino. C’è di tutto. Calcio, caos, divertimento. E ancora tocchi di prima nei passaggio che si scambiano in salotto.

Leggi anche: Messi-Psg è già divorzio? La confessione: “Sta soffrendo”

Durante il video però sbuca uno dei figli di Leo Messi, e con rapidità e cattiveria esegue un intervento almeno da cartellino giallo. La scena si trasforma in un comico siparietto, in cui Mateo Messi con un takle durissimo stende il fratello. Resta sempre il figlio di uno dei campioni più amati dalla storia, ma la vicinanza a Sergio Ramos forse ha influito. Guardate per credere.