Alessia Marcuzzi, rivelazione hot: “In aereo con un calciatore”

Alessia Marcuzzi continua a svelare segreti piccanti sulla sua vita sessuale: una volta lo ha fatto in aereo, e il fortunato potrebbe essere stato un calciatore.

La nuova rivelazione hot di Alessia Marcuzzi su una presunta avventura in aereo potrebbe riguardare un calciatore! O meglio, un ex calciatore, visto che si tratta di un episodio accaduto diversi anni fa e svelato solo ultimamente dalla conduttrice e showgirl durante il suo tipico Question and Answer sui social. Ma chi è stato il fortunato partner della splendida ex signora Inzaghi?

Facciamo un passo indietro e tiriamo le fila di ciò che sta accadendo. Da qualche settimana l’ex presentatrice del Grande Fratello sta facendo sognare i propri fan regalando chicche relative alla sua vita sessuale sui social. In risposta alle loro domande, la biondissima showgirl svela alcuni dei suoi segreti più caldi, spesso sorprendendo tutti con per la sua audacia.

In una delle ultime sessioni di Q&A la conduttrice televisiva aveva svelato il luogo più strano in cui ha fatto l’amore nella sua vita. Un luogo da film: un aereo. Una rivelazione hot che ha scatenato il mondo del gossip e gli investigatori delle riviste specializzate. Dopo qualche giorno di ricerca, gli esperti sarebbero arrivati al nome del possibile fortunato. Un nome che riporta al mondo del calcio, da Alessia frequentato nei primi anni di carriera…

Alessia Marcuzzi in aereo con Cudicini?

Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, che ha provato a indagare sulla bomba lanciata da Alessia sui suoi social, sarebbe un calciatore il ‘fortunato’ partner in quell’avventura amorosa. Non l’ex marito Simone Inzaghi, bensì un ex portiere del Chelsea, Carlo Cudicini.

“Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato“. si legge sulla nota rivista specializzata nel gossip. Una ricostruzione che potrebbe essere non tanto lontana dalla realtà. Alessia e Carlo sono stati insieme infatti per diversi anni tra il 2003 e il 2008.

Chiunque sia l’uomo che ha accompagnato Alessia in questa straordinaria avventura, di certo sarà stato molto invidiato, all’epoca come oggi. Nonostante il tempo stia passando, la showgirl resta infatti una delle donne più desiderate e sensuali d’Italia. E sono tanti ad augurarsi che possa presto tornare in tv dopo la rotttura con Mediaset.