Carolina Stramare, la polaroid è rovente: solo in intimo alla finestra

Carolina Stramare, anche tramite una polaroid fa vedere a tutti la sua sensualità e bellezza. Fortunato Dusan Vlahovic (anche se, come ribadito in più occasioni, una conferma della loro relazione non c’è mai stata)

Nelle ultime ore l’ex Miss Italia ha deciso di aggiornare, nuovamente il suo profilo ufficiale Instagram con una nuova foto. Questa volta, però, diversa dalle altre foto. Una immagine su una immagine. Lo scatto ad una polaroid è decisamente quella che tutti i suoi follower stavano aspettando: una novità che è stata apprezzata a suon di “like” e commenti

Carolina Stramare, bellezza in polaroid

Oramai la classe ’99 non è più una piacevole sorpresa, ma una vera e propria conferma. Lo ha dimostrato anche nelle ultime ore quando ha deciso di aggiornare il suo account social con una foto davvero particolare e che, nel giro di pochissime ore, è stata apprezzata dai suoi follower. Specialmente dai maschietti che non vedevano l’ora di poter lasciare un “cuoricino” ed anche un commento di approvazione in merito. E’ vero che il “like” per lei va messo a prescindere da quello che posta, ma questa volta si è davvero superata ed ha dimostrato ancora una volta di saper conquistare il cuore di tutti noi. L’immagine parla chiaro: seduta sul bordo di una finestra completamente in intimo.

Carolina Stramare, in intimo è uno spettacolo – FOTO

Capelli raccolti proprio come piacciono a noi. Così come quando mette, in bella mostra, il suo lato ‘A’ ed anche le sue gambe che sembrano davvero non finiscano mai. Il tutto mentre si trova comodamente seduta su un bordo mentre è impegnata a guardare un obiettivo fisso con il suo solito sguardo provocante. Un po’ di trucco non guasta mai. Noi la preferiamo in tutti i modi e in tutte le salse. Scherzi a parte, l’ex Miss Italia davvero si conferma una delle regine di questa nostra speciale rubrica ed è pronta a dire la sua e lanciare una sfida alle rivali.

Nel frattempo, però, continua a non smentire e nemmeno a confermare la sua possibile relazione con l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Il serbo, come il resto dei suoi compagni di squadra, è ancora deluso (non potrebbe essere altrimenti) dell’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League. Possibile che con questo ultimo scatto ha trovato il modo di consolarlo dalla cocente uscita dalla massima competizione europea.