Elisa De Panicis tutta nuda, la copre solo il braccio: da capogiro

Elisa De Panicis è senza limiti su Instagram. Sulla nota piattaforma social l’influencer “dei due mondi” ha postato un carosello che ha fatto perdere la testa ai fan. Tantissimi i consensi arrivati dai followers che hanno lasciato tantissimi “like” e commenti.

Elisa De Panicis ha dimostrato negli ultimi anni di essere un’influencer molto ecclettica. Infatti, può vantare diverse apparizioni in TV, tantissime visualizzazioni sui social e, soprattutto ha ricevuto un discreto successo nel campo musicale. Lo scorso 25 Marzo ha pubblicato “Tiko Tak”, di cui è stato realizzato anche il videoclip che vede la stessa De Panicis protagonista.

Dopo il successo di “Dale” arriva “Tiko Tak”!

La storia di Elisa De Panicis è stata declinata in tutte le salse. La modella è stata corteggiatrice nell’edizione italiana di Uomini e Donne e, nel 2016, tronista nella sua versione spagnola. In Spagna ha preso parte a “Supervivientes“, ovvero l’equivalente dell’italica “Isola dei Famosi“. Ha fatto il suo ritorno in Italia nel 2019 quando è entrata nella casa del Grande Fratello per prendere parte alla quarta edizione del reality dedicato ai VIP. Successivamente a questa apparizione televisiva, la web influencer ha deciso di rivalutarsi totalmente lanciandosi nel mondo musicale. La De Panicis nello scorso mese di Dicembre ha pubblicato, infatti, “Dale” il suo primo singolo in lingua spagnola. Il pezzo musicale è stato accompagnato anche da un videoclip musicale che vede protagonista la De Panicis. Stesso livello di sensualità è possibile notarlo nel video dell’ultimo singolo dell’influencer pubblicato lo scorso 25 Marzo. “Tiko Tak“, questo il titolo del pezzo cantato dalla De Panicis ancora in spagnolo.

Elisa De Panicis, nuda su Instagram: “Semplicemente stupenda!”

Nei giorni scorsi Elisa De Panicis ha cominciato la campagna di promozione di “Tiko Tak” su Instagram postando diversi spezzoni derivanti dal videoclip ufficiale della canzone. I post hanno ottenuto diversi like e sono stati commentati da tantissimi utenti. La cantante ha proseguito questo la “sponsorizzazione” anche dopo il 25 Marzo. Sono stati, infatti, diversi i post apparsi sulla nota piattaforma social che vedono protagonista la De Panicis e che riportato a “Tiko Tak”. Ultimo in ordine di pubblicazione è un carosello composto da una clip di 15 secondi tratto dal video ufficiale della canzone e da uno scatto che vede protagonista Elisa De Panicis. L’influencer è praticamente nuda se non fosse per la gonna blu. La De Panicis è distesa su un tavolo di legno e si copre il seno con il braccio sinistro. Lo sguardo è rivolto verso l’osservatore ed è penetrante. Tantissimi i commenti che possono essere sintetizzati con un “semplicemente stupenda!”.