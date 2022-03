Federica Masolin incanta la F1: la minigonna incolla tutti alla tv

Federica Masolin regala agli appassionati un motivo in più per seguire la F1: bellezza e competenza per una donna molto apprezzata dai fan.

Il weekend di Jeddah sarà ricordato da appassionati e addetti ai lavori come una delle tappe più delicate nella stagione. Prima gli attacchi nelle vicinanze del circuito, poi il pericolo di un rinvio e infine l’incidente di Mick Schumacher che ha tenuto il mondo col fiato sospeso.

Il carrozzone della Formula 1 però non si è fermato, e a raccontare quanto accade in pista e nel paddock ci ha pensato la splendida Federica Masolin. La giornalista di Sky è ormai un volto famosissimo ed ha conquistato il cuore degli appassionati non solo grazie alla sua bellezza, ma anche per le competenze in tema di motori.

Insieme a Davide Valsecchi dà voce ai piloti in gara, e ad ogni diretta incassa boom di commenti in una pagina social che ormai la rende di diritto una delle donne di sport più amate e seguite su Instagram.

Federica Masolin incanta tutti da Jeddah

Una foto per abbracciare la primavera e poi via di corsa per raccontare un altro weekend di motori. Federica Masolin si è mostrata con un abito colorato che mette in evidenza il fascino e l’eleganza di una donna di sport che rompe gli schemi. Grande competenza, bravura nel raccontare quanto accade, look che evidenzia un fisico allenatissimo.

I fan apprezzano e interagiscono con lei sui social e nello spazio che Sky ha creato per porre domande sulla Formula 1. Ciò che colpisce oltre alla bravura è però anche la bellezza della bella giornalista.

Capelli scuri, occhi chiari, un volto attraente e tanta eleganza. Qualità che non guastano di sicuro per una donna che nei weekend racconta le gesta dei piloti. Anche da Jeddah arriva nelle case degli italiani con puntualità e bravura, e i commenti si scatenano per una giornalista che è sempre all’altezza alla conduzione ed è ormai un punto fisso per gli appassionati delle 4 ruote.