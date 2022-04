Cambio maglia in Italia, Chiellini ‘tradisce’ la Juve

Giorgio Chiellini potrebbe rendersi protagonista di un incredibile ed inaspettato “tradimento”. Il difensore e capitano della Juventus potrebbe lasciare il sodalizio bianconero per passare in un altro club di Serie A.

La storia in bianconero di Giorgio Chiellini sembra destinata a terminare a fine stagione. Il difensore, infatti, potrebbe dire seriamente addio alla Juventus per trasferirsi in un nuovo club in cui “esportare” la sua esperienza che ha accumulata in una carriera ventennale nella quale ha raccolto successi straordinari come, ad esempio l’Europeo con la Nazionale di Roberto Mancini di cui è stato fiero capitano.

Prima aiutare la Juventus

Appena tornato alla Continassa dal periodo di riposo per smaltire le fatiche di una stagione culminata poi con il successo di Londra con la Nazionale, Giorgio Chiellini ha messo nero su bianco sul contratto che lo avrebbe legato alla Juventus fino al 2023. Il rapporto tra il difensore e la società bianconera si concluderà esattamente dopo 18 anni di avventura insieme. Un dato non da poco che rende quello tra Juventus e Chiellini uno dei rapporti più longevi e secondo solo, molto probabilmente a quello di Totti con la Roma e a quello di Maldini con il Milan.

In questi anni, Chiellini ha visto diverse Juventus e forse quella più pazza sembra essere quella di questa stagione passata da diversi momenti. Dalla delusione di un inizio di stagione molto balbettante all’esaltazione per una metà stagione molto entusiasmante. Come dicevano i latini “la virtù è nel mezzo” e nel caso della Juventus la si trova in difesa. La collaudatissima linea difensiva composta da Bonucci e Chiellini si è dimostrata, anche nel periodo centrale della stagione, una delle meno colpite di tutta la Serie A. Chiellini, però, ha giocato solo 14 delle 30 gare disputate fin qui in Serie A dalla Juventus. Un dato che spinge a qualche riflessione.

Juventus, Chiellini lascia: va al Pisa!

A fine stagione Chiellini potrebbe prendere in considerazione una decisione molto particolare. A trentasette anni, il difensore starebbe seriamente progettando di lasciare la Juventus per cambiare aria e prepararsi in maniera diversa alla conclusione della sua carriera. Secondo alcune voci, Giorgio Chiellini potrebbe accasarsi al Pisa qualora la squadra toscana dovesse acquisire, in questa stagione, il diritto per giocare in Serie A. Il trasferimento potrebbe essere dettato anche dal fatto che uno dei dirigenti dei pisani sia il fratello di Chiellini. Il numero 3 bianconero potrebbe mettere la sua immensa esperienza a disposizione di un club che, il prossimo anno potrebbe aver bisogno di una presenza importante, soprattutto in difesa, per potersi salvare.