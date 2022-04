Sophie Codegoni, la giacca si apre e l’intimo non si vede – FOTO

La concorrente dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, Sophie Codegoni, decide di aggiornare ulteriormente il suo account ufficiale Instagram con una deliziosa foto che, nelle ultime ore, sta raccogliendo molto successo

Dopo averla apprezzata nella casa più spiata di Italia, la nostra Sophie decide di aggiornare ulteriormente il suo profilo social con una foto davvero “top”. Sì, un gergo che stanno usando molto i giovani. Lo usiamo anche noi per farvi capire che ne vale assolutamente la pena e bisogna guardarla con molta attenzione. Poi ci dare sicuramente ragione in merito, ne siamo assolutamente convinti

Sophie Codegoni manda in tilt Instagram, foto da urlo

Ancora una nuova foto postata dalla modella 21enne che ha deciso di mandare in tilt il social network. Non è assolutamente uno scherzo visto che l’immagine è davvero al limite dell’illegale. Tanto è vero che, come riportato in precedenza, sta raccogliendo il successo che le è dovuto. L’ex partecipante dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ continua a divertirsi e ad aggiornare i suoi fan: sia con delle nuove foto che con le ‘storie’ Instagram dove i suoi fan non si perdono assolutamente nulla. La nativa di Riccione si è fatta scattare una foto direttamente dall’hotel ‘Piazzale Navona’. Inutile dire che c’è stato un boom di “like” nelle ultime ore. Un numero che, con il passare del tempo, si sta ulteriormente alzando. La descrizione dice tutto: “Roma, la città eterna”. Già, possiamo dire anche noi lo stesso di lei. Veramente un qualcosa di eccezionale. Ogni sua foto è davvero una gioia per i nostri occhi. Oramai, quando clicchiamo sull’app del social, aspettiamo solamente una sua foto che puntualmente arriva e non rimaniamo mai delusi. Guardare per credere.

Sophie Codegoni, la giacca si apre: attenzione al panorama – FOTO

A quanto pare c’è un problema per quanto riguarda la giacca della classe 2000. In tanti avrete pensato questo, ed in realtà non è esattamente così. I più attenti avranno notato che non c’è il bottone che non serve minimamente visto che ha deciso di far prendere un po’ d’aria al suo corpo.

Scelta più saggia davvero non poteva fare. I suoi fan la stanno ancora ringraziando. I più curiosi, invece, hanno deciso di applicare lo “zoom” e di andare fino in fondo. Lo sguardo è sempre quello: provocante come non mai. Proprio come piace a noi. Continua sempre così, Sophie!