Belen esagera: intimo in vista e vestito scottante – FOTO

Belen Rodriguez esagera. La soubrette argentina osa nell’ultima puntata de “Le Iene” e sfoggia un outfit da capogiro. La showgirl ha postato subito delle foto su Instagram e i fan non hanno perso affatto tempo per commentare e dire la propria.

Prosegue l’avventura a “Le Iene” di Belen Rodriguez. Dallo scorso 9 Febbraio la modella argentina è al timone del TG più irriverente della TV in compagnia di Teo Mammucari. La trasmissione sta avendo un buon successo facendo registrare dati d’ascolto piuttosto positivi. La chimica tra i due conduttori sta giocando un ruolo determinante in questo senso.

Il mistero su Stefano De Martino

Belen Rodriguez è una delle più note protagoniste del Gossip italiano. Proprio in tal senso, nelle ultime settimane l’argentina è finita nel mirino di alcune voci che la vedrebbero di nuovo insieme a Stefano De Martino. Ad accendere questi rumors” sono state alcune foto che ritraevano insieme proprio gli ex coniugi. I due, infatti, sono stati pizzicati almeno un paio di in compagnia, ma, comunque, mai in atteggiamenti teneri.

Belen Rodriguez, la scollatura è troppo profonda: “Qualsiasi cosa indossi…”

Nuova puntata de “Le Iene” e nuovo outfit sgargiante per Belen Rodriguez. La nuova avventura televisiva ha visto la showgirl sfoggiare sempre outfit molto accattivanti e particolari per colore e dettagli. Un insieme di cose, che aggiunto alla bellezza dell’argentina crea un mix micidiale che mette ko gli spettatori e i fan su Instagram. Di fatto è uno dei tantissimi motivi per cui il profilo social della Rodriguez vanta tantissimi followers. Infatti, è qualche decennio che la modella è in Italia e fin dalla sua prima apparizione, quando era legata sentimentalmente all’ex attaccante del Milan Marco Borriello, ha fatto subito breccia nel cuore degli italiani. Da qui è nato il grande amore tra l’argentina e il “Bel Paese” che l’ha accolta tra le sue braccia.

Nell’ultimo post pubblicato Belen consiste in carosello costituito da tre scatti. In ognuno dei quali è possibile ammirare la conduttrice sul set de “Le Iene“. La Rodriguez è immortalata a figura intera e indossa un abito di colore viola che si risulta molto corto sul lato inferiore, questo, inevitabilmente, lascia intravedere gran parte delle gambe dell’argentina. Altro dettaglio particolare è rappresentato dal decolletè che risulta piuttosto ampio. Tantissimi i “mi piace” lasciati dai fan e numerosi anche i “commenti”, alcuni dei quali prendono di mira proprio l’abito. “Ogni cosa che indossi ti sta da Dio!” così un utente.