Elisa De Panicis tutta nuda in vasca: bagno rovente

Ancora una galleria da urlo per Elisa De Panicis, che in vasca si scopre e fa impazzire la community: che scatti.

Mesi caldissimi, non solo sul fronte lavorativo, ma anche nelle foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Elisa De Panicis ha trovato il modo di alimentare le fantasie della sua community, presentando il suo nuovo lavoro musicale.

Dopo aver svelato il suo ultimo lavoro ha infatti mostrato il video della canzone Tiko Tak. Ritmo latino, cambi di abito, danze sfrenate per il successo che di sicuro sarà rilanciato continuamente dalle radio in estate.

Per svelarlo al pubblico aveva scelto alcuni scatti in intimo che hanno fatto il giro del web. Di spalle, all’interno di una casa, la De Panicis si è mostrata in tutto il suo splendore, raccogliendo valanghe di messaggi d’approvazione. Poi si è mostrata in video mentre scendeva da un’auto di lusso, e infine ha raccontato i momenti di relax in un mese caldissimo in cui è stata molto impegnata fra musica e sponsorizzazioni su Instagram.

Elisa De Panicis, il bagno è rovente

Due scatti per far esplodere la community. Elisa De Panicis si è prima mostrata con una tutina coloratissima davanti al microfono, ribadendo la forte volontà di intraprendere una carriera da cantante che al momento va a gonfie vele. Nella galleria successiva ha però davvero esagerato.

La influencer si è infatti mostrata all’interno di una vasca da bagno. Sguardo penetrante, volto che inchioda allo schermo, solo la schiuma a coprire neanche troppo bene le sue forme esplosive.

“Bagno di mezzanotte” scrive raccontando un attimo per lei di calma, che per la community si è trasformato in un boom di reazioni. Nei quattro scatti i focus sono sul volto, ma anche su un fisico stellare, allenatissimo, curato in ogni aspetto e ogni tanto mostrato ai fan, che apprezzano. I commenti infatti decollano e con essi i numeri di una pagina social che sta raggiungendo picchi altissimi.

Il traguardo del milione e mezzo di followers è infatti ormai ad un passo e il motivo è chiarissimo. Provate a dare un po’ un’occhiata alle foto che la De Panicis mostra e vi renderete conto di quanto la sua carriera sia ormai letteralmente decollata grazie anche ad un fascino unico e inimitabile.