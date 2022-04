Melissa Satta, costume piccante tigrato che esalta le forme

Non è la prima volta che, specialmente in questo periodo, Melissa Satta è molto attiva sui social network. In particolar modo quando ha deciso che della Primavera è stufa ed ha iniziato a postare delle foto decisamente “estive”

A cosa ci stiamo riferendo? Ovviamente alle immagini in cui posa con diversi costumi. Adesso è arrivato il momento di vederla nella versione “tigrata”. Sì, avete capito proprio bene. Attenzione perché se la osservate troppo potrebbe anche graffiarvi. Ovviamente scherziamo, ma ci teniamo a ribadire che lo sguardo decisamente sexy ed il suo fisico sono davvero al limite dell’eccezionale. Noi non abbiamo più parole per descriverla, e voi?

Melissa Satta, la versione “tigrata” ci mancava

In questo ultimo periodo l’abbiamo vista davvero in tutte le salse: in palestra insieme alla sua personal trainer mentre si allenano in palestra e dove hanno messo in bella evidenza le loro forme, poi quello che combina durante le riprese della trasmissione ‘Goal Deejay‘ su ‘Sky’ ed infine uno degli “sport” che preferisce: quello di indossare dei costumi in vista della prossima estate. E’ vero che la Primavera è inizia da meno di un mese, ma l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ non sembra molto convinta di questo e sta insistendo con forza affinché la stagione che preferisce arrivi quanto prima. Non è la prima volta che fa vedere a tutti i suoi follower la collezione dei suoi costumi. L’ultimo sta facendo molto discutere, ovviamente in maniera del tutto positiva, visto che i colori sono proprio come quelli di una tigre. Siete pronti per gustare lo spettacolo? Allora non vi resta da fare altro che mettervi comodo perché a breve vedrete una delle bellezze italiane posare e mettere in mostra il suo straordinario fisico.

Melissa Satta

Sì, veramente questa volta siamo in seria difficoltà visto che davvero le parole non ci escono dalla bocca e non sappiamo cosa scrivere. Una cosa, però, è sicura: il suo livello di persona “sexy” continua ad aumentare sempre di più. I risultati ottenuti in palestra continuano a dare i propri effetti.

Il pezzo unico mette in risalto il suo lato ‘A’ che fa davvero venire il mal di testa. Lo sguardo provocante, come non mai, mentre è impegnata a fissare l’obiettivo della fotocamere ti cattura in un niente. Mano destra passata tra i capelli, gambe decisamente sensuali che sembrano non finire mai, cos’altro bisogna aggiungere? Bisogna rimanere in silenzio ed ammirare.