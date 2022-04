Elisa De Panicis tutta nuda: la copre solo il braccio

Elisa De Panicis molto attiva sui social network. Sta facendo molto discutere, in maniera positiva, il suo ultimo post pubblicato sul suo canale ufficiale Instagram che sta riscuotendo davvero molto successo. Guardare per credere

Se poche ore fa ha deciso di postare una foto completamente in intimo, questa volta la nativa di Desio (in provincia di Monza) toglie nuovamente il fiato a tutti i suoi follower con uno scatto decisamente ai limiti dell’illegale. Non ci siamo sbagliati nel titolo, è esattamente così: completamente nuda e coperta solamente dal braccio che non fa vedere il suo lato ‘A’. I suoi follower non hanno potuto fare altro che lasciarle un bel ‘like’ e soffermarsi – FOTO

Elisa de Panicis, altro che sorpresa: una fantastica conferma

Si parla esclusivamente di lei. D’altronde non potrebbe essere altrimenti per quello che sta pubblicando sul suo canale ufficiale social. I risultati sono a dir poco eccezionali, se non quasi perfetti. Se nelle ultime ore ha deciso di rallegrarvi le vostre giornate con delle deliziose foto in intimo (rigorosamente color bianco), questa volta ha deciso di mandare completamente in tilt il social network con una immagine davvero illegale. Anzi, qui stiamo parlando di una vera e propria opera d’arte che non può passare assolutamente in secondo piano e merita di essere vista con molta attenzione visto che qui parliamo di un capolavoro. Decide di mettersi completamente a nudo, solamente il braccio destro copre quello che serve per non essere censurata. Per il resto, però, si vede tutto quello che ci interessa. Dal fisico, fino ad arrivare proprio ad un bel pezzo di lato ‘A’ che ha catturato inevitabilmente l’attenzione dei suoi follower che ancora devono riprendersi. Non potrebbe essere altrimenti visto che la stessa reazione l’abbiamo avuta anche noi che siamo andati seriamente in difficolta. Siete curiosi di vederla? Allora osservate con molta attenzione il vostro cellulare perché a breve la vostra giornata sarà tutta in discesa.

Elisa De Panicis, completamente nuda: il braccio copre il lato ‘A’- FOTO

In bianco e nero rende ancora di più. Uno sguardo provocante, gli occhi che fissano l’obiettivo della fotocamera in una maniera del tutto illegale, capelli lunghi che cadono sulle sue spalle. Un fisico a dir poco importante, il tutto poggiato su un cassonetto di legno. Che bisogna dire più in questi casi? Assolutamente nulla, ma rimanere in silenzio ed osservare con molta attenzione questo suo ennesimo capolavoro.