Jovana Djordjevic lascia tutti di stucco: mostra le sue forme post Isola

Jovana Djordjevic impeccabile nell’ultimo scatto: in studio o sui social la sua sensualità ha ormai conquistato tutti.

Sono bastati pochi giorni sull’Isola a Jovana Djordjevic per mostrare il suo incredibile fascino. Gli italiani la conoscevano da tempo, grazie anche alla sua presenza a Verona e a Roma in compagnia del marito Filip.

L’attaccante, giunto in Serie A alla Lazio per fare lo step definitivo nella sua carriera, non è riuscito sempre a mostrare le sue incredibili qualità. La splendida moglie però, fin dal suo arrivo in Serie A, non è passata inosservata. Fisico straripante, un volto che conquista, occhi che sembrano disegnati per colpire l’obiettivo.

L’occasione per allargare la già vasta platea di fans gli è stata offerta dagli autori dell‘Isola dei Famosi. L’esperienza da concorrente del reality game è però solo l’ultimo impegno lavorativo di una donna bellissima, che ha iniziato tempo fa con le copertine e il mondo della moda.

Jovana Djordjevic incantevole dopo l’Isola

La splendida modella e influencer è nata in Serbia nel 1991, a soli 18 anni ha vinto il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale. Inevitabile uno step successivo, e i lavori come indossatrice per importanti campagne d’alta moda e collaborazioni con grandi brand.

Non le mancano però le passioni che viaggiano di pari passo con il lavoro. Jovana ama il fitness e il pugilato, adora i tatuaggi ed è una presenza costante per i figli e la splendida famiglia, nata dal matrimonio con l’attaccante ex Lazio nel 2014. Il suo lavoro le ha permesso di girare il mondo, e la modella parla infatti il serbo, l’inglese e anche un discreto italiano.

All’Isola ha portato un fascino esplosivo, un fisico e una bellezza che ha conquistato non solo telespettatori, ma anche tanti concorrenti che fra battute e complimenti, sempre gentili, hanno sottolineato la sensualità della concorrente. Il boom però è arrivato in studio. Gli opinionisti scelti da Ilary Blasi spesso e simpaticamente sottolineano i suoi look pazzeschi, che evidenziano le forme di un fisico giunonico.

Stesso discorso vale per la sua community da più di 300 mila followers, in estasi per gli scatti che arrivano di frequente. Nell’ultima istantanea infatti esplode con naturalezza la bellezza della splendida moglie di Filip Dhordjevic. Il décolleté è impeccabile, il volto conquista, e la sensualità si trasforma in un boom di commenti. Tv, moda, calcio, fitness. Poco cambia, perché la splendida Jovana è una donna vincente che mette sempre al primo posto la sua famiglia.