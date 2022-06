Claudia Ruggeri è bollente col costume minuscolo: lato A incontenibile

Se avete intenzione di farvi venire i migliori mal di testa allora vi consigliamo di vedere l’ultimo capolavoro postato da Claudia Ruggeri . In attesa dell’estate la nativa di Roma ha “sconvolto” e mandato in tilt il suo profilo ufficiale Instagram

Anzi, a quanto pare è riuscita a mandare in confusione tutto il sistema social perché il contenuto è a dir poco illegale. Se non avete ancora capito e visto di cosa stiamo parlando allora dovete restare qui con noi perché ne varrà assolutamente la pena. Il consiglio che vi diamo è quello di mettervi comodi perché lo spettacolo sta per iniziare. Offre sempre lei, una delle stelle del programma di Canale 5 sempre più protagonista sui social network.

Claudia Ruggeri, Instagram in tilt: il motivo è evidente

Sì, è vero che non si tratta affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere. Possiamo confermare, però, che questa volta è riuscita decisamente a superarsi mandando in confusione tutti. Anche noi della redazione davvero non riusciamo a credere ai nostri occhi per quello che abbiamo visto e soprattutto per quello che stiamo continuando a vedere visto che non riusciamo davvero a staccare gli occhi di dosso al suo ultimo capolavoro. Come riportato in precedenza, se davvero vi siete persi la sua ultima opera d’arte non temete perché a breve verrete accontentati. Lo spettacolo merita decisamente, offre proprio lei, una delle protagoniste di ‘Avanti un Altro‘: Claudia Ruggeri, in arte ‘Miss Claudia‘. Tanto è vero che anche sua cognata, Sonia Bruganelli e la collega/amica Francesca Brambilla non hanno potuto fare altro che inchinarsi a così tanta bellezza tanto da lasciare un meritatissimo “like“. Siamo sicuri che la stessa cosa la farete anche voi. Adesso, però, siamo arrivati al momento che tutti quanti voi stavate aspettando: mettetevi comodi che è tutto pronto.

Claudia Ruggeri, sarà una estate bollente: costume da infarto – FOTO

Manca sempre meno all’estate e quindi la nostra Claudia ha deciso di provare a vedere come le sta questo grazioso costume. La risposta non può che essere positiva visto che le dona una meraviglia.

Tanto è vero che l’occhio non può non cadere proprio lì, su quell’importante lato ‘A’ che sembra quasi stia chiedendo “aiuto”. Le forme sono decisamente spettacolari e meritano di essere viste con molte attenzione. Caschetto ed il suo sguardo sempre più sexy sono un ottimo motivo per iniziare bene la nostra giornata.