Dopo attente valutazioni sul suo futuro, il gallo Belotti è pronto a dare una risposta al suo futuro: ecco quale sarà il suo futuro.

Alla luce delle prestazioni pressoché positive del Torino, l’unico neo che potrebbe un pò macchiare quanto di buono fatto in questa è la situazione contrattuale legata al capitano Andrea Belotti. Stagione altalenante la sua: l’attaccante italiano classe ’93 non è riuscito, in parte, a ribadire in termini realizzativi quanto di buono a fatto vedere nelle ultime stagioni. Le noie fisiche, accompagnati da alcuni screzi con l’allenatore Juric e la discussione sul suo rinnovo contrattuale con la dirigenza del Torino hanno condizionato buona parte della stagione del gallo.

Il giocatore, dopo aver partecipato al ritiro della Nazionale per le gare di Nations League, si è concesso il classico periodo di riposo, dove tra l’affetto della sfera famigliare e amicizie più strette, ha potuto riflettere con serenità quel che sarà del suo avvenire. Tanti club italiani tra cui Fiorentina, Roma, Milan e per ultimo Monza, hanno registrato un grande interesse per l’attaccante Italiano. Stando però alle ultime di mercato, il gallo avrebbe però intrapreso una decisione opposta rispetto a vari rumors di mercato trapelati nelle scorse settimane.

Il futuro del gallo Belotti: la decisione finale del calciatore

Dopo 7 anni al Torino, Andrea Belotti ha scelto di non proseguire il cammino con la maglia granata lasciando difatti il ruolo di bomber e trascinatore della squadra dentro e fuori dal campo. Per lui si prospetta un futuro in Francia, nello specifico però nel Principato di Monaco. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, il Monaco nelle ultime ore ha alzato il pressing per convincere il calciatore ha firmare per il club francese. L’idea del club è quella di rendere Belotti un perno fondamentale dell’attacco, dove andrebbe a comporre un terzetto offensivo niente male con Wissam Ben Yedder e Kevin Volland.

Nelle ultime ore però, il giocatore ha voluto prendersi una pausa di riflessioni poiché permane l’idea di voler restare in Italia. L’idea però di poter giocare in Francia con un club che parteciperà alla prossima UEFA Champions League lo affascina, mentre in termini contrattuali, lo stesso Monaco risulta essere l’unica squadra che abbia formalizzato una proposta al calciatore: contratto triennale con ingaggio top. Squadre come Milan, Fiorentina e altri vari club italiani e non, oltre a chiedere informazioni al suo entourage non hanno mai formalizzato una proposta, mentre la squadra allenata da Philippe Clement si ed è già pronta ad accogliere nel Principato il bomber italiano.