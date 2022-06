Daniel Maldini prepara le valigie: bye bye papà e Milan, colpo in Serie A

Tre squadre sulle tracce di Daniel Maldini: l’ipotesi prestito è validissima ma il Milan vuole tenere il controllo del calciatore.

Terzo di una generazione di fenomeni. Di calciatori che hanno fatto la storia, e che poi da tecnici o dirigenti hanno scritto pagine importanti della storia del calcio.

Il cognome Maldini è sinonimo di grande calcio, ma soprattutto di successi con la maglia del Milan. Anche Daniel è ormai protagonista, ha segnato con la casacca rossonera, ha fatto esultare Paolo in tribuna, ed ora reclama spazio. Quel minutaggio che i rossoneri non sarebbero però ancora decisi a dargli, potrebbe averlo altrove, con buona pace di un club che punta sul calciatore, può aprire al prestito, ma vuole mantenere il controllo sul cartellino.

L’ipotesi di una cessione temporanea, per dargli modo di mettere benzina nelle gambe e soprattutto esperienza, potrebbe quindi concretizzarsi nei prossimi giorni. Sono molte le squadre ad aver avviato i contatti con il calciatore, e la sensazione è che l’affare sia pronto a decollare, e che a scegliere la destinazione futura sarà proprio il giovane Daniel.

Daniel Maldini pronto al prestito: 3 club sulle sue tracce

Fisicità, talento, corsa, ottime capacità nel gioco aereo. E ancora freddezza e voglia di crescere e di migliorare con una grande applicazione negli allenamenti. Queste le caratteristiche di Daniel Maldini, ormai non più un figlio e nipote d’arte e neanche un predestinato, ma un calciatore che ha dimostrato di poter essere protagonista in Serie A. In attesa di prendersi un posto da titolare nel Milan, c’è però un altro step da compiere, e ad aiutarlo potrebbero essere tre squadre in corsa per tentare di averlo subito in prestito.

Il Sassuolo sarebbe pronto a sondare il terreno. I neroverdi apprezzano molto i calciatori giovani, lavorano per valorizzare i talenti e non hanno alcun timore a gettarli nella mischia. Anche il Bologna sarebbe sulle tracce di Maldini, che sembra in questa fase avere l’imbarazzo della scelta.

A chiudere il cerchio delle pretendenti c’è infatti anche lo Spezia, altra società decisa a puntare sui giovani. Toccherà a Daniel quindi decidere quale sarà la prossima destinazione e quale squadra può offrirgli maggiore spazio. Magari anche con il consiglio di Paolo Maldini, che di certo non sbaglia un colpo, e che sicuramente avallerà la cessione eventuale in prestito solo a patto di poter riportare un giorno il calciatore in rossonero, per mandare avanti una storia infinita e ricca di grandissimi successi.